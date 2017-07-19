Режиссеры уже два года пытаются запустить альтернативу западным сетям



РИА Новости

Первые заведения сети фастфуда «Едим как дома» режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского откроются в Москве в конце 2017 года, сообщает ТАСС.

Этот проект создавался в качестве альтернативы западным сетям быстрого питания и, по мнению авторов проекта, будет натуральным, недорогим и доступным. "Надеюсь, первые точки продажи начнут появляться к концу 2017 года, - сообщил Кончаловский. - Мы создали продукт, который можно будет продавать. На его создание ушло два года - слишком высоки наши требования! Он не должен портиться, он должен быть натуральным, и, главное, недорогим!".

Напомним, в апреле 2015 года Михалков и Кончаловский попросили президента РФ посодействовать созданию национальной сети быстрого питания под брендом «Едим дома», однако потом название поменяли на «Едим как дома». Инвестиции на запуск проекта режиссеры оценили в 971,8 миллиона рублей. Проект получил одобрение и пройдет по программе поддержки малого и среднего бизнеса. Инвестор должен будет найти 30% изначальной стоимости, оставшиеся 70% выделит банк под гарантии.

Сроки запуска сети фастфуда несколько раз уточнялись. В июне 2015 года Михалков заявил, что первые рестораны начнут открываться через полтора года.