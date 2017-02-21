Корпорация должна выполнить требование до 1 мая



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Федеральная антимонопольная служба обязала Apple открыть единый сервисный центр в России. «Дочка» корпорации должна выполнить требование до 1 мая 2017 года, говорится в сообщении ведомства.

Дело против «Эппл Рус» завели в прошлом году. На компанию пожаловался владелец iPhone 6 Plus, который не смог заменить поврежденный дисплей на смартфоне. Сервисные центры Apple отказались ремонтировать технику, объяснив это отсутствием поставок запасных частей. Дмитрию Петрову предложили произвести замену гаджета с доплатой.

Комиссия ФАС рассмотрела дело и решила, что компания не обеспечивает клиентам использование продукции в течение всего срока службы. В действиях российской «дочки» обнаружили признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Представители Apple попросили антимонопольщико в рассмотреть дело по пункту 5 части 1 статьи 10 Закона, которым предусмотрена выдача предупреждения. ФАС доквалифицировал а дело и отложила рассмотрение по части 1 статьи 10 на более позднюю дату.

«Мы надеемся, что «Эппл Рус» обеспечит предоставление сервисного обслуживания потребителям в соответствии с законодательство м Российской Федерации», — заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров. Петров сообщил РБК, что планирует отказаться от иска, поскольку основная цель процесса достигнута, и он удовлетворен таким поворотом событий.