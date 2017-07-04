ФАС возбудила дело против сети по жалобе производителя колбас «Мортадель»



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Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодателства и приняла решение о возбуждении дела в отношении АО «ДИКСИ ЮГ», сообщается на сайте службы.

Жалоба поступила от производителя кобласных изделий и полуфабрикатов «Мортадель». В ней указано на нарушение закона о торговле, а именно навязывание условий, запрещенных законом о торговле: ограничение доступа на рынок и навязывание услуг по продвижению товаров.

«Мы считаем недопустимым навязывание со стороны торговых сетей экономически невыгодных условий договоров поставщикам и производителям, в том числе, услуг, связанных с продвижением товаров. Первое заседание по делу состоится в конце июля», - сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

В ответ «Дикси» заявила, что производитель колбас причинил ущерб коммерческим интересам и деловой репутации торговой сети и тоже подала жалобу в ФАС.

«Дикси» не впервые привлекает внимание антимонопольной службы. Так, в 2015 году Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) пожаловался на действия группы, обвинив ее в навязывании информационных, маркетинговых и логистических услуг. Их стоимость значительно превышала разрешенный законом о торговле бонус в 10%. Позже производители алкоголя отозвали свою жалобу в ФАС.