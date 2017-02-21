Ранее ведомство запросило данные о розничных ценах на смартфоны у Sony, LG, Alcatel и Asus



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Федеральная антимонопольная служба проводит проверки в российских офисах компаний LG и Philips на предмет ценового сговора. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ФАС отмечают, что компания Philips препятствует проведению проверки.

Это уже не первая проверка ведомством технологических компаний: в декабре прошлого года ФАС запросила данные о розничных ценах на флагманские смартфоны у Sony, LG, Alcatel и Asus данные о ценах. Кроме того, с ноября прошлого года ФАС изучает цены на флагманские аппараты Samsung.

Проверки проводятся на фоне дела, возбужденного ФАС в отношении компаний группы Apple, в том числе российской "дочки" американской компании - "Эппл Рус". Ведомство заподозрило признаки координации ценообразования на iPhone 6S и 6S Plus в сетях как минимум 16 российских ритейлеров и дистрибуторов. Если картельный сговор подтвердится, то его участникам грозит штраф в размере от 1% до 15% от продаж iPhone.

Ведомство изучило цены на iPhone шестого поколения после обращения частного лица. Выяснилось, что стоимость модели iPhone 6S с объемом памяти 16 Gb составляла 56990 рублей, а iPhone 6S Plus на 128 Gb стоил 83990 тысяч рублей. Аналогичные цены были указаны в пресс-релизе Apple. Схожесть натолкнула ФАС на мысль о несамостоятельно сти торговых сетей.