Речь идет о баннерах, которые компания размещает на смартфонах абонентов поверх других интернет-страниц

Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку рекламы «МегаФона», которую компания в рамках эксперимента размещает на смартфонах абонентов поверх других интернет-страниц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

Он сообщил, что ведомство проанализирует информацию, которая поступила от абонентов. Ранее клиенты «МегаФона» обнаружили, что при попытке зайти с телефона на некоторые сайты они видели дополнительный баннер на весь экран. Это была как реклама сервиса «МегаФон ТВ», так и других услуг компании.

Пользователи пожаловались, что после закрытия рекламных баннеров им приходит сообщение об активации дополнительных платных функций. В компаниях объясняют, что, согласно условиям предоставления услуг связи, оператор может рекламировать своих партнеров. Для отказа от баннеров оператор советовал абонентам обратиться в службу поддержки.

Размещение рекламных баннеров тогда вызвало возмущение не только клиентов, но и владельцев сайтов, поскольку пользователи, заходя, видели постороннюю рекламу, которой не должно было быть.