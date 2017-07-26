Абоненты сообщили об автоматическом подключении платных услуг при закрытии рекламного баннера



Depositphotos

Пользователи операторов МТС и "МегаФон" пожаловались в соцсетях, что после закрытия рекламных баннеров им приходит сообщение об активации дополнительных платных функций. В компаниях объясняют, что, согласно условиям предоставления услуг связи, оператор может рекламировать своих партнеров.

Пользователи мобильного интернета от "Мегафона" стали жаловаться на показ оператором баннерной рекламы поверх других сайтов. "МегаФон занялся подменой контента при передачи данных в сети. Вижу с мобильного телефона при использовании передачи данных через сотовую сеть жуткие баннеры на всех страницах, полностью закрывающие контент. Читаю договор и понимаю, что они даже не потрудились в оферте корректно прописать условия и делают это фактически незаконно. Очень несолидно для крупной компании, в итоге после переписки со службой поддержки предложили подключить опцию "Запрет баннерной рекламы". То есть по-умолчанию она для всех включена", - сообщают в соцсетях недовольные пользователи.

В "МегаФоне" в свою очередь утверждают, что абоненты могут отключить баннерную рекламу после обращения в компанию. При этом добавили, что согласно условиям пользовательского соглашения, при подписании договора абонент соглашается на получение рекламы в течение всего срока обслуживания, а также на обработку и передачу его данных в целях продвижения товаров и услуг оператора и третьих лиц.

О подобных проблемах рассказали и пользователи МТС. В компании заявили, что для подключения услуги необходимо подтверждение абонента: перед подключением контента абонент переадресовывается на страницу с условиями подписки, где необходимо подтвердить согласие. Однако пользователи эту информацию опровергли. Кроме того, проследовав по ссылке в сообщении МТС для отключения услуги, выяснилось, что она нерабочая.

В связи с этой ситуацией, в Сети стали появляться жалобы на действия мошенников: пользователи получают звонки якобы из сервисного центра МТС с предложением отключить платную услугу.

Так же этой историей воспользовались и другие крупные компании. Например, KFC заметила, что ничего не подключает и пригласила в свои рестораны.