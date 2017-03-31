Ведомство выяснит какие меры принимаются к снижению тарифов на услуги связи в роуминге



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Федеральная антимонопольная служба РФ проведет расследования в отношении установленных российскими операторами связи цен на роуминг, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина.

«Мы переходим в категорию наших действий, которые можно назвать проведением антимонопольных расследований. Это означает, что в ближайшее время в адрес операторов связи будет направлена детальная информация относительно той работы, которые они ведут по направлению межоператорского взаимодействия и какие меры принимают по дальнейшему снижению тарифов на услуги связи в роуминге», - отметил Анатолий Голомолзин.

Замглавы ФАС напомнил, что у ведомства есть два сценария развития. «Первый сценарий - операторы делают самостоятельно, часть пути они прошли, в том числе расширяя пакетные приложения и опциональное применение тарифов», - сказал он. «А вторую часть пути (снижение цен на роуминг до необходимого уровня) самостоятельно им совершить не удалось», -вузщ добавил он.

В декабре прошлого года стало известно, что Федеральная антимонопольная служба может применить обязательные меры для выравнивания тарифов на роуминг сотовых операторов. Ведомство собиралось провести проверку цен на роуминг четырех российских операторов: МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2.