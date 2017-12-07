В «Яндексе» утверждают, что результаты запросов формируются при помощи сложных математических алгоритмов, исключая любое вмешательство



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Федеральная антимонопольная служба установила, что «Яндекс» и Google могут влиять на выдачу информации, которую ищут в интернете пользователи, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления связи и информационных технологий ФАС Елену Заеву.

«ФАС была изучена информация, предоставленная Google и «Яндекс» касательно вопроса о том, как два этих крупных поисковика формируют свою поисковую выдачу. По результатам нашего анализа, установлено, что Google и «Яндекс» могут влиять на выдачу результатов поиска по критериям, устанавливаемым компаниями в любой момент времени практически "вручную"»,— отметила Заева.

Она также пояснила, что ведомство продолжит мониторинг за деятельностью интернет-поисковиков и каждый случай необоснованного объективными критериями ранжирования должен тщательно расследоваться.

Позже в «Яндексе» заявили, что компания исключает ручное вмешательство в поисковую выдачу, в которой ее подозревает ФАС. Алгоритмы, определяющие позиции сайтов, одинаково применяются ко всем.

«Результаты поиска формируются путем применения сложных математических алгоритмов и машинного обучения. Любое ручное вмешательство привело бы только к ухудшению качества сервиса. Поэтому мы исключаем ручное вмешательство в поисковую выдачу и работаем над улучшением алгоритмов», — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, в июле антимонопольные регуляторы Евросоюза (ЕС) оштрафовали Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке со стороны операционной системы Android. Google предоставляла преимущество в результатах поисковой выдачи собственному продукту Google Shopping в ущерб другим агрегаторам товаров.