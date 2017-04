Соцсеть готова платить НДС с продаж виртуальных товаров в России



Иллюстрация depositphotos

Вслед за крупнейшими интернет-компаниями социальная сеть Facebook встала на учет Федеральной налоговой службы РФ, выразив таким образом свою готовность платить НДС при продаже виртуальных товаров на территории России, пишет газета «Ведомости».

В ФНС уже зарегистрировались такие крупные технологические и интернет-компании как Apple Distribution International, Google Commerce Ltd, Microsoft Ireland, Netflix International B.V. и Wargaming Group Ltd, Bloomberg, Financial Times, LinkedIn и др.Все они либо продают программное обеспечение и компьютерные игры, либо контент, в том числе музыку, фильмы и книги, либо являются сервисами онлайн-бронирования.

В соответствии с Законом, принятым летом прошлого года, все иностранные компании, предоставляющие соответствующие услуги на территории РФ обязаны уплачивать НДС. Так называемый закон о «налоге на Google» обязывает западные компании вставать на учет в налоговом органе и регулярно предоставлять декларацию по налогу на добавленную стоимость. Российские организации уже платят такой налог, поэтому законопроект уравнял их с иностранными игроками.