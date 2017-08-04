Соцсеть сообщила о новых мерах борьбы с недостоверной информацией



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Администрация Facebook в целях борьбы с распространением ложной информации будет сопровождать сомнительные, по её мнению, публикации ссылками на проверенные статьи, сообщает TechCrunch .

Речь идёт о новом механизме борьбы с фейковыми новостями. Если пользователь захочет пройти по ссылкам, возможно содержащим ложную информацию, система предложит ознакомиться с проверенными публикациями на ту же тему. В компании считают, что такой подход позволит предоставить больше информации.

Кроме того, Facebook намерена прибегать к услугам третьей стороны, которая будет проверять, соответствует ли информация, изложенная в материале, действительности. Планируется, что в ближайшее время новая опция будет доступна в США, Нидерландах и Германии.

Напомним, что Facebook является участником проекта First Draft News, финансируемого компанией Google, целью которого является борьба с распространением фейков, в том числе в социальных сетях. В мае соцсеть запустила функцию маркировки новостей, которые вызывают у пользователей сомнения в их подлинности.