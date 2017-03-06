Теперь пользователи соцсети могут зявить о недостоверности любого сообщения



Иллюстрация depositphotos

Facebook запустила функцию маркировки новостей, которые вызывают у пользователей сомнения в их подлинности. Новый алгоритм позволяет ставить напротив фейковой новости специальный значок, которые увидят все пользователи социальной сети, пишет Gizmodo.

После того, как сообщение помечается пользователем, как "недостоверная", ее на подлинность проверяют эксперты специальных сайтов и компаний, сотрудничающих с соцсетью и занимающихся изучением фактов. Если информация все-таки признана недостоверной или вызывающей сомнения, то над таким сообщением в соцсети будет отображаться знак красного квадрата с треугольником и восклицательным знаком внутри.

Напомним, Facebook является участником проекта First Draft News, финансируемого компанией Google, целью которого является борьба с распространением фейков, в том числе в социальных сетях. Помимо соцсети инициативу также поддержали Twitter, газеты New York Times, Washington Post, Telegraph, Le Monde, издание BuzzFeed News, телеканалы CNN и Al Jazeera, агентство AFP, Agence France-Presse и ряд других СМИ.

В начале года Facebook запустила собственный проект, направленный на борьбу с фейками в СМИ и обучение пользователей новостной грамотности. Journalism Project состоит из трёх направлений: сотрудничество с крупными СМИ и разработка совместно с ними новых продуктов, проведение специальных обучающих тренингов для журналистов, а также помощь пользователям соцсети в поиске качественной и достоверной информации.