Компания запустила специальный портал с инструкциями и рекомендациями для юных пользователей

Facebook запустила портал для подростков, который подскажет, как оставаться в безопасности и сохранять свои личные данные. Новый ресурс станет частью Центра безопасности Facebook.

Портал предложит образовательные материалы о том, как безопасно пользоваться страницами, группами, событиями и прочими продуктами соцсети, а также подробно объяснит, к каким типам информации у Facebook есть доступ. Вся информация о Facebook подана максимально доступно, чтобы не перегружать подростков.

Многие разделы посвящены базовым темам, например, как удалить кого-то из друзей или заблокировать. На сайте можно почитать истории молодых людей со всего мира о том, как они используют технологии. В некоторых разделах даны рекомендации, как развиваться и выделяться в пространстве социальных медиа. А в разделе «Главные принципы» есть советы, которые пригодятся не только при использовании социальных сетей, но и в реальной жизни, например: «не пускать незнакомцев в свое личное пространство», «не оставлять двери в свой дом открытыми» и другие.

Одной из наиболее важных особенностей является организация информации, связанной с политикой данных Facebook. Пользователи получат советы о том, как управлять своей информацией в Facebook, сообщать о неприемлемом контенте и определять, кому именно они хотят дать доступ к своему контенту.

Новый информационный портал может помочь Facebook предотвратить снижение аудитории, которое компания наблюдает последнее время в связи со скандалами вокруг утечки личных данных.