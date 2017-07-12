Количество объявлений будет зависеть от размера экрана и количества отображаемых разговоров



Depositphotos

Facebook расширяет бета-версию рекламы в Messenger и запускает ее на глобальном уровне, сообщается в блоге соцсети.

Рекламу в Messenger первыми протестировали пользователи и рекламодатели Австралии и Таиланда. Теперь с помощью мессенджера рекламный охват смогут расширить компании из любой точки мира.

Первую рекламу в основной вкладке вложений пользователи месседжера Facebook, которых (по данным соцсети) более 1,2 млрд человек, увидят уже через месяц.

Реклама будет отображаться не в чатах, а на главной странице, где располагаются уведомления о новых сообщениях. Количество объявлений, которые пользователь видит, будет зависеть от размера экрана и количества отображаемых разговоров.

"Реклама в Messenger мощно дополненяет наши цифровые рекламные кампании, помогая нам донести информацию до наших клиентов. А благодаря оптимизации размещения в Facebook, Instagram, теперь еще и через Messenger, мы можем продолжать оптимизировать наши рекламные расходы и управлять бизнесом", - отметили рекламодатели из Австралии.

Над вопросом, не будет ли реклама перегружать окна мессенджера Facebook, уже рассуждают аналитики. Главный аналитик eMarketer Дебора Ахо Уильямсон считает, что Messenger подойдет к этому вопросу с осторожностью, используя плавный подход: "На протяжении многих лет Facebook много узнал о том, сколько рекламы он может показать людям, прежде, чем начать раздражать их. Соцсеть уже может опираться на свой опыт запуска рекламы в Instagram".