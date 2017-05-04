Соцсеть представила план борьбы с нежелательным контентом



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Глава Facebook Марк Цукерберг обеспокоен безопасностью сообщества сосцсети. Он обратил внимание на прямые «душераздирающие» трансляции и видеоролики, где «люди причиняют вред себе или другим».

Цукерберг пообещал упростить процесс подачи жалоб на публикации с нежелательным контентом, чтобы сотрудники могли быстрее реагировать. Компания планирует значительно увеличить штат модераторов и нанять 3000 человек в дополнение к существующим 4500. Им предстоит просматривать миллионы уведомлений, которые Facebook получает еженедельно.

Увеличение команды по работе с сообществами позволит ускорить обработку обращений и более оперативно удалять недопустимый контент. Речь, в частности, идет о разжигающих ненависть сообщениях и поощрении детского труда. Соцсеть также продолжит работу с общественными организациями и правоохранительными органами, которые могут более эффективно помогать людям, оказавшимся в опасности по какой-либо причине.

Трансляции преступлений и самоубийств стали настоящим бичом для социальных сетей. Ни о чем не подозревающие пользователи запросто могут стать свидетелями убийства или травли, пролистывая ленту новостей. В погоне за динамикой и любовью рекламодателей сервисы забыли об осторожности. Бренды неоднократно высказывали опасения, что их реклама появится, например, во время освещения трагических событий.