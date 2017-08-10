В шестой раз международный конкурс отметит лучшие проекты в области коммуникаций

В шестой раз международный конкурс отметит лучшие проекты в области коммуникаций. Крупнейшая в Восточной Европе премия Eventiada Awards с этого года выбрана региональным партнером Golden Worlds Awards, глобального конкурса, проводимого с 1990 года Международной Ассоциацией по связям с общественностью (IPRA).

Заявки на проекты, реализованные в срок с 1 сентября 2016 года по 1 cентября 2017 года в России, СНГ и странах Восточной Европы, принимаются на русском и английском языках на сайте www.ldfforum.com в разделе Eventiada Awards. Прием заявок продлится до 13 октября 2017 года. Международные эксперты и члены жюри будут оценивать работы с 15 октября до 15 ноября. Церемония награждения победителей состоится 16 ноября 2017 года в Москве.

Номинации 2017 года:

Eventiada IPRA Golden World Awards: оценка работ на соответствие международным стандартам; инновационность подхода и используемых инструментов; качество проведенного исследования, стратегии и реализации; качество результатов. Заявки принимаются только на английском языке и оцениваются международным жюри IPRA, которое специально соберется в Москве;

Корпоративные и общественные проекты: лучший проект в области корпоративных коммуникаций; лучший социальный проект; лучший общественный проект; лучший проект в области маркетинговых коммуникаций; лучший Digital и SMM проект; лучший event года; лучший интегрированный проект, а также, лучший экологический проект при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Заявки принимаются на русском и английском языках;

Молодёжные проекты – партнёр номинации Tele2: лучший социальный проект; лучший PR проект; лучший проект в социальных медиа; креатив года; лучший event года; студент года. Заявки принимаются на русском и английском языках;

Проекты в области продвижения здорового образа жизни – партнером номинаций выступает «Берингер Ингельхайм»: лучший проект продвижения ЗОЖ; лучший проект ЗОЖ; лучший SMM/Digital проект ЗОЖ; журналист года за вклад в продвижение ЗОЖ (при поддержке Министерства здравоохранения РФ). Заявки принимаются на русском и английском языках;

Номинации для учащихся школ и колледжей: лучший проект в области рекламы; лучший проект в социальных и digital медиа; лучший event (при поддержке РГСУ). Заявки принимаются на русском и английском языках.

Информация о конкурсе:

Конкурс Eventiada Awards проводится с 2011 года и сегодня является крупнейшим в Восточной Европе. Он отмечает лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациями, а также молодежные проекты и проекты, выполненные учащимися школ и колледжей. В 2016 году поступило более 800 заявок из 124 городов 6 стран. Конкурс является международным и охватывает Россию, СНГ и страны Восточной Европы (в том числе, Беларусь, Казахстан, Украина, Венгрия и Польша). С 2017 года конкурс выступает региональным партнером крупнейшей глобальной премии IPRA Golden World Awards (GWA).

Организаторами Eventiada Awards выступают КГ «Орта», Ассоциация менеджеров (АМР), философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Российский государственный социальный университет (РГСУ). Генеральные партнеры конкурса: Tele2 и «Берингер Ингельхайм». Генеральными российскими медиа партнерами выступают МИА «Россия сегодня» и Sostav.ru. Форум проходит при поддержке: АКМР, РАСО и АКОС. Отраслевые партнеры: FleishmanHillard Vanguard, event-агентство Elefante, Wibana и Event Management Technologies.