В этом году заявки в 5 блоках номинаций поступили из 11 стран мира

Международный конкурс коммуникационных проектов – Eventiada IPRA GWA 2017 объявил шорт-лист, который был определен в результате голосования Международного экспертного совета.

В этом году заявки в 5 блоках номинаций поступили из 11 стран мира – России, Беларуси, Украины, Великобритании, Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии, Хорватии, Эстонии и Латвии. Все работы, прошедшие в шорт-лист, допускаются до публичных защит перед соответствующими жюри различных блоков номинаций.

Конкурс принимает работы на русском и английском языках. Номинации 2017 года проходят при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства здравоохранения РФ, компании «Берингер Ингельхайм», РГСУ. С 2017 года конкурс является региональным партнером крупнейшей глобальной премии IPRA Golden World Awards (GWA), организуемой Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA).

Публичные защиты финалистов конкурса пройдут 14-15 ноября. Подробное расписание защит будет опубликовано на сайте конкурса. Церемония награждения победителей состоится 16 ноября 2017 года в Москве в МИА «Россия сегодня».

Блок Eventiada IPRA GWA

«Инновационность подхода и используемых инструментов»

- The Yamal model of the United Nations – МБУ «ЦДДМ «Современник» (Губкинский, Россия)

- Launch of first Russian virtual reality startup venture fund VRTech – VRTech/PR Inc. (Москва, Россия)

- Race of Drones – M.Video/CROS (Москва, Россия)

«Лучший международный проект»

- Expo 2017 Astana – Expo Astana/Mikhailov & Partners (Москва, Россия)

- KFC Battle – Yum! Restaurаnts/KFC (Москва, Россия)

- Mini Influencer & Blogger Tour of Europe – BMW Group Russia/Ketchum (Москва, Россия)

«Лучшая коммуникационная стратегия»

- Swiss Business Hub Russia Content Marketing Initiative – Swiss Business Hub/Grayling (Москва, Россия)

- Сomplex PR support of the defendant in a court dispute against VimpelCom – VimpelCom/PR Inc. (Москва, Россия)

- Barking app. 0-Budget Marketing Communications Campaign – Barking/ Meta Advisory (Таллин, Эстония)

«Лучший проект в области КСО»

- Beloved city, we are with you! – Таксовичкоф/Granat communications (Санкт-Петербург, Россия)

- #bringthekindness – Amway/Mint (Москва, Россия)

- Laboratory of Social Entrepreneurship – Our Future Fund (Москва, Россия)

Блок «Корпоративные и общественные проекты»

«Лучший Digital и SMM проект»

- Say Yes to Autonomy – Danone/M3 Communications (София, Болгария)

- Bacardi one page web – Bacardi/Visibility (Братислава, Словакия)

- Продвижение Администрации ГО г. Уфа в социальных сетях – Администрация городского округа города Уфа Республики Башкортостан (Уфа, Россия)

«Лучший event года»

- KFC Battle – Yum! Restaurаnts/KFC (Москва, Россия)

- Петербургские каникулы – Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума/SPN Communications (Санкт-Петербург, Россия)

- Городской проект «ПРОНоябрьск» – «Культурно-спортивный комплекс «Ямал» муниципального образования (Ноябрьск, Россия)

- Фестиваль «Вековой» – Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь, Россия)

- LEGO Star Wars – LEGO/Papa Carlo (Москва, Россия)

- Jameson Secret Event – Jameson/Komunikacijski laboratorij (Загреб, Хорватия)

- Евразийский Ортопедический Форум – Евразийский Ортопедический Форум/«Полилог» (Москва, Россия)

«Лучший интегрированный проект»

- Коммуникационная поддержка Московского культурного форума 2017 – Московский культурный форум/PR Inc. (Москва, Россия)

- Norilsk – A leap into the digital age – Norilsk Nickel (Москва, Россия)

- You can't wait to work! – OTP Health Fund/Café PR (Будапешт, Венгрия)

- Комплексный проект по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в России в 2017 году – Министерство здравоохранения РФ (Москва, Россия)

- Коммуникационная поддержка Google-чтений «Мастер и Маргарита. Я там был» – Google/Ketchum (Москва, Россия)

«Лучший общественный проект»

- Лаборатория социального предпринимательства – Фонд «Наше будущее» (Москва, Россия)

- Комплексный проект по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в России в 2017 году – Министерство здравоохранения РФ (Москва, Россия)

- Women In Science Have the Power to Change the World – L’Oreal/M3 Communications (София, Болгария)

- 125 идей для Новосибирска – Мэрия города Новосибирска (Новосибирск, Россия)

- Флешмоб «День Космонавтики» – МКУ Администрация Кировского и Московского районов ИКМО (Казань, Россия)

- Управляем вместе – Правительство Пермского края (Пермь, Россия)

«Лучший проект в области корпоративных коммуникаций»

- 125 идей для Новосибирска – Мэрия города Новосибирска (Новосибирск, Россия)

- Лаборатория социального предпринимательства – Фонд «Наше будущее» (Москва, Россия)

- За гранью кино. Территория – Event Center (Москва, Россия)

- “Stop for a story” short story contest – JCDecaux/Uniomedia Communications (Будапешт, Венгрия)

- #eCommerceIsLessBiased – PayPal/Grayling (Москва, Россия)

- Hello Soroksár – IKEA/Café PR (Будапешт, Венгрия)

«Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций»

- Петербург-Магадан. Рекордная поездка на такси – ТаксовичкоФ/Granat communications (Санкт-Петербург, Россия)

- Банк Новых Возможностей – Хоум Кредит энд Финанс Банк (Москва, Россия)

- Еноты - Барабанщики – Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь/Aida Pioneer (Минск, Беларусь)

- Media Speed Dating: быстрые встречи с журналистами – PR Partner (Москва, Россия)

- «Бесценная Лига» – Mastercard/ Р.И.М. Porter Novelli (Москва, Россия)

«Лучший социальный проект»

- Вместе против инсульта - АНО Центр социальных проектов «Молодежный интеллектуальный ресурс» (Москва, Россия)

- Послы русского языка в мире – Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (Москва, Россия)

- The Super-Car-Seat – Bank on It Safety – Nest Bank/Made in PR (Варшава, Польша)

- Свои люди – Юлмарт (Санкт-Петербург, Россия)

- HIV/AIDS – reducing societal stigma – Baltijas HIV asoci?cija/LEAD (Рига, Латвия)

- Become an IT specialist – Hungarian Telecom/Uniomedia Communications (Будапешт, Венгрия)

«Лучший экологический проект при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ»

- Экологический марафон Норникеля «Понеслось» – «Норильский никель» (Москва, Россия) - Изумрудная чаша – Центр информационных технологий (Тула)

- «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев» – Администрация Петрозаводского городского округа (Петрозаводск, Россия)

- Чистый родник – Ставропольский кооперативный техникум (Ставрополь, Россия)

- Экологическая тропа «Наедине с природой» – Борисоглебская гимназия №1 (Борисоглебск, Россия)

- BioLogical! Clean food for people and environment – BioLogical/LEAD (Рига, Латвия)

Блок номинаций ЗОЖ при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и компании «Берингер Ингельхайм»

«Лучший проект ЗОЖ»

- Навстречу комплексу ГТО – Белгородский институт развития образования (Белгород, Россия)

- Ставрополь улыбается – СтГМУ, стоматологический факультет (Ставрополь, Россия)

- Подари улыбку миру! – Верхнеуслонская центральная районная больница (Верхний Услон, Россия)

- Дыхание Улиц – Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» (Вологда, Россия)

- Мы вместе – Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района (Вожега, Россия)

- Забег Корпораций – MaxMedium Group of Companies (Москва, Россия)

«Лучший проект продвижения ЗОЖ»

- Sibur Dance Fest – Сибур/Papa Carlo (Тобольск, Россия)

- Вместе против инсульта – Молодежный интеллектуальный ресурс (Москва, Россия)

- Центр адаптивной физической культуры Республики Карелия – Первичная профсоюзная организация Петрозаводского государственного университета (Петрозаводск, Россия)

- Чемпионат Европы по боксу 2017 – Федерация бокса Украины/Михайлов и Партнёры. Украина (Киев, Украина)

- Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания – Управление образования администрации города Белгорода (Белгород, Россия)

- Азбука здоровья – Центр предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными категориями граждан города Тамбова (Тамбов, Россия)

- Quantum Satis – Кемеровский Государственный медицинский университет (Кемерово, Россия)

«Журналист года за вклад в продвижение ЗОЖ»

- Елена Калиева – Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени (Тюмень, Россия)

- Владислав Дорофеев – Коммерсантъ

- Галина Костина – Эксперт

- Елена Ионова – Комсомольская правда

- Ирина Краснопольская – Российская газета

«Лучший SMM/Digital проект ЗОЖ»

- День донора вместе с DonorSearch – НКО «Донор-Сёрч» (Казань, Россия)

- Philips #ЯПРОШЛА – Philips/Ketchum (Москва, Россия)

- Say Yes to Autonomy – Danone/M3 Communications (София, Болгария)

- Fizkultura – Самарский Государственный Экономический Университет (Самара, Россия)

- Клуб Заботливых Мам – «Тёма»/КРОС (Москва, Россия)

Блок «Молодежные проекты»

«Креатив года»

- #Маршрут_истории – Академия гражданской защиты МЧС России (Москва, Россия)

- Вологда-гда – Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» (Вологда, Россия)

- Видео блог для молодежи – Молодежный Ресурсный Центр (Муравленко, Россия)

- Weekend Технологического предпринимательства на Волге – Ульяновский государственный технический университет (Ульяновск, Россия)

- Палитра Добра – проект социального предпринимательства – УИУ РАНХиГС, факультет ГМУ (Екатеринбург, Россия)

- Бумеранг Добра – Студенческий Союз Белорусского Государственного Университета (Минск, Беларусь)

«Лучший event года»

- Всероссийский фестиваль «Компас» – Академия гражданской защиты МЧС России (Москва, Россия)

- Молодежный фестиваль искусств «Этажи» – Белгородская государственная филармония (Белгород, Россия)

- Всероссийский молодежный форум «Продвижение-2017» – Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола, Россия)

- Благотворительный фестиваль «Герои среди нас» – НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия)

- Заключительный концерт «Express» – Самарский университет, социально-гуманитарный институт, факультет филологии и журналистики (Самара, Россия)

- Велоквест МПГУ-145 – Московский государственный педагогический университет (МПГУ) (Москва, Россия)

- Первый фестиваль киберспорта – Киберспортивная лига СФУ (Красноярск, Россия)

«Лучший PR-проект»

- Студенческое телевидение – Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь)

- Экологическая тропа «Наедине с природой» – Борисоглебская гимназия №1 (Борисоглебск, Россия)

- Fizkultura – Самарский Государственный Экономический Университет (Самара, Россия)

- Высшая студенческая школа парламентаризма – МГУ имени М. В. Ломоносова, философский факультет (Москва, Россия)

- PR-сопровождение форума «Инноватика: Крохаль 2017» – Ухтинский государственный технический университет (Ухта, Россия)

«Лучший проект в социальных медиа»

- The Вышка – Высшая школа экономики (Москва, Россия)

- PR-сопровождение форума «Инноватика: Крохаль 2017» – Ухтинский государственный технический университет (Ухта, Россия)

- Молодёжное студенческое телевидение “DSTU Life” – Молодёжное студенческое телевидение “DSTU Life” (Махачкала, Россия)

- Студенческое телевидение – Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь)

- Видео блог для молодежи – Молодежный Ресурсный Центр (Муравленко, Россия)

- Arties World – Youtube – ArtieP/Артем Поваров (Лондон, Великобритания)

- #всеPRосто – РГСУ (Москва, Россия)

«Лучший социальный проект»

- Моделирование Организации Объединенных Наций – Белорусский Государственный Университет, факультет международных отношений (Минск, Беларусь)

- Благотворительный фестиваль «Герои среди нас» – НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия)

- Благотворительный проект «Открой Глаза» – НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия)

- Всероссийский молодежный форум «Продвижение-2017» – Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола, Россия)

- SkillsSchool – Студенческий Медиацентр БГУ «Байкал Студ ТВ» (Иркутск, Россия)

- Волонтерское движение «Чистое сердце» – Профессионально-педагогический колледж имени З. Н. Батырмурзаева (Хасавюрт, Россия)

- Всероссийская Интеграционная PR Игра «Ломоносов 2.0» – МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия)

«Студент года»

- Игорь Кузнецов – Инновологда-2016 – Фонд «Перспективные Проекты» (Вологда, Россия)

- Ангелина Беседина – Серия мероприятий: «PRактика», презентация философского факультета на фестивале «Nauka 0+», «100-балльники – Российские интеллектуальные ресурсы», Breakpoint`17 – МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия)

- Лиана Млкеян – Голос книги – Южно-Уральский государственный педагогический университет, исторический факультет (Челябинск, Россия)

- Дарья Фокина – Лучший студент еvent-manager – НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия)

- Виталий Богданов – Концерт песен на романских языках – МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия)

Блок номинаций для учащихся школ и колледжей при поддержке РГСУ

«Лучший event»

- Играем вместе – Обнинская свободная школа (Обнинск, Россия)

- Экология души – НИУ ВШЭ, факультет коммуникаций, медиа и дизайна (Москва, Россия)

- Media Dvish* (*ДВИжение Школьников) – Гимназия 65 (Уфа, Россия)

- Волонтеры Созвездия – «Созвездие» (Екатеринбург, Россия)

- Детское спортивное движение «Маленький чемпион» – Северный колледж (Сегежа, Россия)

- Спешим творить Добро – МАОУ «СОШ 3 УИОП» (Усинск, Россия)

«Лучший проект в социальных и digital медиа»

- Чемпионат мира по футболу – школе! – Школа Ломоносова №1530 (Москва, Россия)

- СветOFF – Школа коммуникаций для юных (Москва, Россия)

- В паутине финансов – школа №1576 (Москва, Россия)

- Лекторий-G – Школа коммуникаций для юных (Москва, Россия)

- Народные традиции в современность – Губернаторский колледж народных промыслов (Вологда, Россия)

- У мусора есть дом – Лицей НИУ ВШЭ (Москва, Россия)

«Лучший проект в области рекламы»

- Успеть до 12 – Центр СМИ СГУ (Саратов, Россия)

- #contemporaryteen (Москва, Россия)

- Бумеранг – РГСУ (Москва, Россия)

- Интернет-театр «Фаренгейт-2017» – Московский театр п/р О. Табакова (Москва, Россия)