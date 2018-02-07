Молодежная радиостанция певца собирается конкурировать с «Европой плюс» и «Радио Energy»



РИА Новости

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов купил радиостанцию Best FM и запустит на ее частоте 100,5 FM в Москве радио «Жара FM», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение самого бизнесмена.

«У меня уже есть фестиваль «Жара», телеканал «Жара» в партнерстве с Сергеем Кожевниковым и Григорием Лепсом, мы проводим премию «Жара», теперь я купил радио», – поясняет он.

«Жара FM» станет радиостанцией, ориентированной на слушателей от 12 до 35 лет, ребрендинг планируется завершить в течение двух месяцев. По словам Агаларова, на «Жаре FM» будет транслироваться российская и иностранная музыка в пропорции примерно 50 на 50, станция собирается конкурировать с «Европой плюс» и «Радио Energy». «Мы выбрали нишу, которая не сильно занята», – считает Эмин Агаларов.

Сумма сделки не раскрывается. Одобрение Федеральной антимонопольной службы пока в процессе получения. В «Мультимедиа холдинге» подтвердили информацию о продаже Best FM.

Эмин Агаларов является первым вице-президентом и совладельцем девелоперской Crocus Group, в которую входят выставочный центр «Крокус Экспо», концертный зал «Крокус Сити Холл», торговый центр «Крокус Сити Молл», ТРК Vegas, а также сеть «Твой дом» с несколькими гипермаркетами. Агаларов также известен как поп-исполнитель Emin. В 2016 году вместе с одним из основателей «Русского радио» Сергеем Кожевниковым он запустил канал «Твой дом» о ремонте и строительстве, позже партнеры запустили канал «Жара».

Эксперты считают, что новой станции будет трудно на сложившемся рынке, где все ниши в мейнстриме плотно заняты. Однако станция с названием, созвучным с наименованием телеканала, фестиваля и премии, может быть использована для поддержки материнского бренда.

Ранее сообщалось, что Виталий Богданов планировал перезапуск Best FM, чьи бизнес-результаты его не устраивали. Новая радиостанция должна была получить название «Национальная служба новостей» и формат разговорного радио для слушателей от 40 лет. Запуск формата переносился и в итоге переформатирование прекратилось.