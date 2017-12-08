На частоте 100,5 FM заработает «Национальная служба новостей»

«Мультимедиа холдинг» сенатора от Курской области Виталия Богданова переформатирует радиостанцию Best FM в «Национальную службу новостей», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в нескольких радиохолдингах.

Помимо Best FM и информагентства НСН в холдинг входят «Наше радио», Rock FM, «Радио Jazz», телеканал «Наше ТВ» и другие активы. «Национальная служба новостей» (НСН) создана на базе одноименного информагентства, выпускающего новости для радиостанций «Мультимедиа холдинга». Станция будет ориентирована на слушателей старше 40 лет.

«Результаты Best FM не очень хорошие, а НСН встала на ноги как новостное агентство, и появилась возможность для нее заявиться с разговорным контентом как отдельная станция»,— поясняет один из собеседников.

Московская частота 100,5 FM оформлена на ООО «Радио России — Ностальжи». 1 ноября эта компания зарегистрировала СМИ «Национальная служба новостей» как радиоканал, указано в реестре Роскомнадзора, но вещательная лицензия пока не переоформлена. Виталий Богданов сообщил, что еще рано говорить о формате перезапуска Best FM. В августе—октябре Best FM в Москве в среднем слушали 194 тыс. человек. Станция входит в пятую десятку по аудитории в Москве.

Эксперты рынка отмечают, что разговорное радио — это рискованный и дорогостоящий бизнес, в Москве такие станции не запускались уже несколько лет. Расходы на разговорное радио в несколько раз дороже, чем на музыкальное

«С новостными форматами в Москве не просто перегруз — они одинаковые как братья-близнецы. Станцию общих новостей сделать уже нельзя, так как есть сильные игроки, например “Вести FM” с корсетью по всему миру. Непонятно, что будет продавать слушателю новая станция. Чтобы играть в talk radio, нужны звездные ведущие, это всегда большие расходы»,— рассуждает один из создателей Business FM Егор Альтман.