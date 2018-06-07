Минпромторг уступил недовольным производителям

Минпромторг разрешил ввести маркировку продуктов питания вместо электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), сообщают «Ведомости» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Готовая молочная продукция будет исключена из учета в системе электронной ветеринарной сертификации — это касается молочной продукции в потребительской упаковке. Маркировка (чипирование) частично снимет с производителей нагрузку и выступит своего рода компромиссом.

Напомним, с 1 июля ЭВС должна была стать обязательной для продукции животного происхождения, причем как для сырья, так и для переработанной продукции вроде молока в упаковке, кефира, йогуртов. Цель системы ЭВС «Меркурий» — проследить путь продукции от поля до прилавка. Система должна действовать по аналогии с ЕГАИС, которая учитывает каждую проданную бутылку алкоголя.

Участники рынка, в их числе французская Danone и американская PepsiCo, выступили против введения системы. По их словам, готовые молочные продукты не требуют дополнительной ветеринарной проверки, а внедрение новой формы отчетности увеличит нагрузку на бизнес и грозит перебоями в поставках молочной продукции в магазины.

Сейчас в России маркируются меховые изделия, лекарства и антибиотики. Летом стартует эксперимент по маркировке драгоценных изделий, а с 2019 года мера распространится на обувь, одежду, духи и табак.