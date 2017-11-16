Введение электронной сертификации товаров приведёт к перебоям поставок, что повлечет за собой подорожание молочной продукции



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В 2018 году розничная торговля может столкнуться с перебоями в поставках молока, которое может подорожать примерно на 10% из-за новой системы сертификации, сообщает РБК со ссылкой на директора по связям с госорганами российского офиса Danone Татьяну Ткаченко и вице-президента по корпоративным отношениям российского офиса PepsiCo Сергея Глушкова.

Опасения представителей компаний связаны с новыми требованиями к ветеринарным сертификатам на продукцию животноводства. Если сейчас необходимы только бумажные сертификаты на сырье, то с нового года, согласно закону «О ветеринарии» и другим нормативно-правовым актам, на сырье и готовую продукцию надо будет получать электронные сертификаты системы «Меркурий», разработанные Россельхознадзором.

Представитель Danone Ткаченко, в частности, сообщает, что до 70% поставщиков сырого молока по-прежнему не зарегистрированы в новой системе и не начали тестировать электронную сертификацию. По ее словам, система ?работает значительно медленнее, чем того требуют реальные логистические операции в пиковые периоды.

Сотрудники компании при тестировании системы столкнулись с большим количеством ошибок в оформленных сертификатах. Например, неправильно указаны дата выработки, название предприятия, принимающего сырье, сроки годности принимаемого сырья, часто отсутствуют отметки о проведении и результатах ветеринарно-санитарной экспертизы, что осложняет приемку скоропортящегося сырья у поставщика. По словам Ткаченко, такая ситуация может привести к недопоставкам молочных продуктов в торговые сети. Представитель PepsiCo Глушков также спрогнозировал перебои в системе. Он отметил, что «Меркурий» не готова к учету переработанной молочной продукции. Глушков подчеркнул, что уровень готовности всех участников рынка: фермеров, производителей, представителей торговли — критический низкий.

По мнению авторов инициативы, электронные сертификаты не допустят фальсифицирования продуктов. Кроме того, система в реальном времени показывает путь продукта — от поставки сырья до полки в магазине.

В Россельхознадзоре полагают, что система электронной сертификации готова к полноценному функционированию. Однако производители молочной продукции с этим не согласны.