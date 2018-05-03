В список попали обувь, одежда, духи и табак

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень из 10 групп товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации. Производители должны будут наносить метки на упаковки и передавать в единую систему сведения о цене товара и его движении по цепочке вплоть до продажи розничному покупателю. Документ составлен с целью снижения оборота контрафактной продукции в России.

Перечень сформирован с учетом особенностей рыночной конъюнктуры. Так с 1 марта 2019 года обязательной маркировке подлежит табачная продукция, с 1 декабря 2019 года — духи и туалетная вода; новые пневматические резиновые шины и покрышки; предметы одежды; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное; фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки; с 1 июля 2019 года — обувные товары. Кроме того, будет создан единый каталог товаров, подлежащих обязательной маркировке.

«Базовые принципы, заложенные в модели, предусматривают в том числе идентификацию каждой единицы товара путем присвоения товарам уникальных кодов, создание информационной системы маркировки, в которой будет храниться вся информация, генерируемая всеми участниками системы маркировки в процессе жизненного цикла товара, создание единого каталога товаров России», — говорится в пояснительной записке к соответствующему распоряжению.

Сейчас в России подлежат обязательной маркировке изделия из меха. Летом стартует эксперимент по маркировке драгоценных изделий, а с 2020 года маркировка должна стать обязательной для лекарств. За отсутствие маркировки, если идентификация обязательна, будет установлена ответственность.