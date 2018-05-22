Во время проведения в России Чемпионата мира по футболу резко вырастет оборот розничной торговли

Эксперты из ведущих институтов и банков спрогнозировали, что во время проведения в России Чемпионата мира по футболу — с 14 июня по 15 июля — иностранные болельщики потратят порядка 141 млрд рублей, пишут «Известия».

Футбольные болельщики из других государств, скорее всего, потратят в России больше — $ 1,5 тыс., сошлись во мнении опрошенные изданием аналитики из крупнейших институтов и банков. Таким образом, ожидаемые 1,5 млн иностранцев потратят в России порядка $ 2,3 млрд, или 141 млрд рублей.

Рост розничного товарооборота придаст импульс увеличению ВВП, отмечает замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. В июне и июле рост ВВП ускорится на дополнительные 1−2 процентных пункта, считают аналитики. В целом за 2018 год мундиаль прибавит росту экономики 0,1−0,2 п.п.

При этом резко вырастет и доля безналичных платежей, совершаемых в России, уверены эксперты. Если сейчас все иностранные туристы в России тратят примерно $ 2,3 млрд в год, то во время мундиаля этот показатель увеличится примерно на $ 1 млрд. Это положительно скажется на сфере безналичных платежей в России, особенно в регионах: увеличение точек приема банковских карт может составить 40%.

Также ЧМ-2018 может несколько ускорить инфляцию в России, полагает замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его прогнозу, Чемпионат повысит рост цен на дополнительные 0,2−0,3 п.п. Таким образом, в период проведения матчей инфляция в годовом выражении будет не менее 2,5%.