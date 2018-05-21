Конечно, каждый волен думать в меру своей распущенности, но у многих пользователей социальных сетей новый сувенир к предстоящему мундиалю вызывает отнюдь не самые спортивные ассоциации. Входила ли эта двусмысленность в планы автора — неизвестно.
Пользователям рунета в преддверии Чемпионата мира по футболу скучать не приходится. Минувшие выходные большинство из них провело за просмотром и обсуждением нового сувенира, выпущенного к футбольному первенству.
Матрешка-арбитр привлекает внимание из-за красного свистка во рту. Россияне смеются, смущаются, осуждают, а также рассуждают о том, кто бы мог приобрести подобный товар. Пока главными претендентами на покупку такого сувенира называют не вышедшие в финальную часть турнира сборные, а также команды, которые не смогут пройти в плей-офф.
«Будем надеяться, что результат будет не такой, как матрёха».
«Мне сразу показалось, что это пистолет. Думаю, прикол что ли, типа застрелиться надо после чемпионата?»
«Это ужасно. Намек на наш футбол и на девушек. Сажать таких художников надо за измену родине.
«Это матрёшка сборной Италии».
Оргкомитет «Россия-2018» сообщил, что не имеет возможности повлиять на запрет продажи данной сувенирной продукции, так как на ней нет никакой символики Чемпионата мира-2018.