Специалисты в области маркетинговых коммуникаций и брендинга проведут коучинг с живой дискуссией и решением практических задач

В рамках деловой программы выставки «Дизайн и Реклама NEXT 2018» пройдёт Ритейл Практикум – мероприятие прогрессивного формата. Здесь признанные эксперты проведут коучинг с живой дискуссией и решением практических задач.

Наши спикеры – гуру в области маркетинговых коммуникаций и брендинга. Своё участие в качестве экспертов уже подтвердили Мартин Кингдон (General Manager, Popai UK&Ireland), Вячеслав Филимонов (Brand director, Гипермаркет «Лента»), Иван Сиденко (Client Service Director, Re:evolution Digital агентство), Андрей Кожанов (Директор Высшей Школы Брендинга).

Вы сможете разобрать реальные кейсы, обсудить проблемы и найти их решения в таких областях, как Shopper Marketing, Shop design, Retail Branding, Digital in Retail, нейромаркетинг.

Приходите на РИТЕЙЛ ПРАКТИКУМ!

Вход на мероприятие для представителей ритейла бесплатный по предварительной регистрации.

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