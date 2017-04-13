Автомобильной компании удалось на короткое время обогнать по рыночной стоимости General Motors



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В понедельник Tesla удалось обогнать по рыночной капитализации лидера американского авторынка General Motors. Стоимость компании Илона Маска достигла 50,9 млрд долларов, что на 64 млн больше стоимости конкурента. Это дало экспертам повод поразмышлять о причинах успеха.

Глава автодилера AutoNation Майк Джексон назвал сложившуюся ситуацию «необъяснимой», как и капитализацию Tesla. По его мнению, акции GM явно недооценены, а скачок в стоимости Tesla — либо финансовая пирамида, либо спланированная акция самой компании. Об этом он заявил на конференции, организованной Национальной ассоциацией автодилеров и J.D. Power, сообщает Bloomberg. Позже котировки сдали назад: по данным агентства, сегодня рыночная капитализация GM составляла 50,8 млрд долларов, Tesla — 48,4 млрд.

Напомним, на прошлой неделе Tesla удалось обойти Ford. Акции компании подорожали более чем на 7% после сообщения о рекордных поставках автомобилей в первом квартале.

Успех производителя электрокаров объясняют не дорогой рекламой, а грамотным брендингом и стратегией продаж. Компания тратит на продвижение каждого автомобиля всего 6 долларов, однако ее продукция вызывает больше ажиотажа, чем электрокар Chevrolet Bolt, сравнимый по цене с Tesla Model 3.