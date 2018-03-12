Сергей Петров стал совладельцем «Бианка-медиа», управляющей тематическими телеканалами, среди которых Candy TV и CandyMan

Бывший топ-менеджер «СТС Медиа» Сергей Петров стал совладельцем «Бианка-медиа», управляющей рядом тематических телеканалов, включая российские версии National Geographic, Fox, эротические CandyMan и Candy TV, а также «Загородная жизнь» и Travel and Adventure, сообщает «Коммерсант».

В декабре 2017 года владельцем 49,5% ООО «Бианка-медиа» стал Сергей Петров. Остальные 50,5% остались у гендиректора компании Татьяны Бубенцовой. Петров отказался обсуждать свое участие в «Бианка-медиа», отметив, что это «частная инвестиция».

«Бианка-медиа» владеет миноритарными долями в нескольких компаниях, управляющим тематическими каналами. В частности, ей принадлежит 24% «Телко Медиа», которая через несколько дочерних компаний управляет российскими версиями телеканалов семейства Fox International Channels: National Geographic, Fox, Fox Life, Nat Geo Wild, их HD-версиями, а также Baby TV.

Кроме того, «Бианка-медиа» владеет 26% в ООО «Макс Медиа», управляющая семью спутниковыми каналами, включая «Загородную жизнь», «Успех», «Мужской», «Тайны Галактики» и др. «Бианка-медиа» принадлежит по 15% в эротическом канале Candy TV и канале с мужским стриптизом CandyMan, а также 10% в ООО «Медиа-контент», которое, как сказано на сайте телеканала CandyMan, владеет его торговой маркой.

«Бианка-медиа» также управляет 67,5% в ООО «Корделия-медиа». Эта компания развивает региональную радиостанцию «Искатель».

Сергей Петров 20 лет работал в «СТС Медиа», а в последние годы возглавлял отраслевые ассоциации: сначала Медиакоммуникационный союз, а потом Индустриальный комитет по телеизмерениям (ИКТ). Последний пост он покинул летом 2017 года.