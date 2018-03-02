На новом посту перед ней стоят задачи повысить качество работы журналистов

Татьяна Лысова, более 10 лет занимавшая пост главного редактора газеты «Ведомости», назначена заместителем главного редактора и шеф-редактором службы политической информации агентства «Интерфакс».

В задачи Лысовой будет входить, в том числе и повышение качества работы журналистов агентства. У «Интерфакса» фактически работает две редакции: это служба деловых новостей, чьи сотрудники пишут о бизнесе, и служба политической информации, которая описывает политику, общество. Лысова подчиняется непосредственно гендиректору службы политических новостей Алексею Горшкову.

«Я не буду заниматься отработкой ежедневных новостей, у службы есть главный редактор. Я же скорее играющий тренер – отвечаю за разработку больших тем, подходов к текстам, за принципы подачи информации», – объяснила Лысова. Гендиректор агентства Михаил Комиссар выразил надежду на то, что её опыт и знания «будут способствовать дальнейшему развитию новостной службы».

Татьяна Лысова работала в «Ведомостях» с 1999 года, а в 2002 году заняла пост главного редактора газеты. В марте 2017 года газета объявила о смене главного редактора, редакцию возглавил Илья Булавинов, бывший топ-менеджер «Первого канала». Свой уход Лысова объяснила семейными обстоятельствами.