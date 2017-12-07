Александр Шульгин сменил на посту Дэнни Перекальски, возглавлявшего онлайн-магазин с 2014 года

Онлайн-ритейлер Ozon.ru объявил о назначении Александра Шульгина генеральным директором группы компаний Ozon. Ранее этот пост занимал Дэнни Перекальски, который принял решение покинуть компанию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее Александр Шульгин возглавлял российский бизнес «Яндекса», где был главным операционным директором. До «Яндекса» он более 10 лет занимал финансовые позиции в Coca-Cola в России. «Очень важно, что ключевые акционеры Ozon.ru компании поддерживают бизнес многие годы, верят в его большой потенциал и готовы инвестировать в дальнейшее развитие», - рассказал сам Шульгин.

Дэнни Перекальски, который возглавлял Ozon с 2014 года и под чьим руководством онлайн-ритейлер смог выйти на новый уровень сервиса, что позволило увеличить продажи в 2017 году, остался партнёром и акционером Ozon.