На новой должности Марк Завадский займётся развитием партнерских отношений

Бывший генеральный директор российской «дочки» Alibaba Group, директор по развитию входящего в холдинг маркетплейса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский назначен вице-президентом Сбербанка по стратегическим цифровым партнерствам, сообщается на сайте Сбербанка.

На новой должность Завадский будет отвечать за развитие партнерских отношений с российскими и международными цифровыми компаниями.

«Уверен, что успешный опыт работы Марка в одной из крупнейших цифровых корпораций мира поможет нам в развитии экосистемы Сбербанка в партнерстве с крупнейшими технологическими компаниями России и мира», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

«Я верю в потенциал Сбербанка построить самую мощную цифровую экосистему в России и рад возможности принять участие в осуществлении столь амбициозной задачи», — подчеркнул Марк Завадский. К новым обязанностям Завадский приступит во второй половине мая текущего года.

О том, что он покидает Alibaba Group стало известно ещё в марте. Тогда же сообщалось, что исполняющим обязанности главы Alibaba в России станет один из китайских топ-менеджеров AliExpress.