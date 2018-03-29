Его должность может занять топ-менеджер из Китая

Гендиректор российской Alibaba Group Марк Завадский в мае покинет свой пост. Его место может занять топ-менеджер из Китая, сообщает РБК.

Марк Завадский был первым сотрудником AliExpress в России и отвечал за локализацию всех сервисов. Завадский сообщил, что уходит по собственному желанию, прочих подробностей он не раскрыл.

«Причин мы не называем, это личное решение Марка. Но компания отмечает его многолетний вклад в развитие и локализацию AliExpress», — сообщил представитель Alibaba. В Alibaba добавляют, что обязанности Завадского временно будут распределены между сотрудниками московского офиса, а исполняющим обязанности генерального директора компании в России станет один из китайских топ-менеджеров AliExpress.

Завадский стал первым сотрудником AliExpress в России в августе 2014 года, именно он отвечал за локализацию ключевых сервисов Alibaba Group. Помимо AliExpress за четыре года его работы на российский рынок был выведен один из основных брендов Alibaba — Tmall, который специализируется на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов.