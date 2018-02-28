Креативное агентство маркетинговых коммуникаций запускает работу нового направления в портфеле клиентских сервисов

Креативное агентство маркетинговых коммуникаций e: mg запускает работу нового направления в портфеле клиентских сервисов — PR.

Теперь такие услуги агентства, как креатив, стратегическое планирование, коммуникационная стратегия, разработка и реализация кампаний в направлениях IMC, Digital, Event, Consumer, Shopper и Sport-маркетинг, будут укреплены PR экспертизой с фокусом на сферы Celebrity Management, SMM и Influencer Marketing.

Руководителем PR-направления назначена Валентина Максимова (Зеленская). До прихода в e: mg она 15 лет развивала PR для коммерческих, государственных и общественных организаций. В начале 2000х руководила отделом спецпроектов издательского холдинга Hachette Filipacchi Shkulev (Hearst Shkulev Media) ELLE, MARIE CLAIRE, MAXIM, STAR HIT, разрабатывая первые нестандартные PR кампании для премиальных брендов группы LVMH, MERCURY, BOSCO, а затем реализовывала проекты для L'ORÉAL в рамках работы в агентстве McCann Erickson. Кроме того, Валентина занималась PR сопровождением и продюсированием проектов художественного авангарда и классической музыки. А также реализовывала проекты в сфере спортивных и социально-общественных организаций, что позволяет эффективно решать GR задачи.

Татьяна Тармогина,

управляющий директор e:mg : «Сейчас значение PR, особенно в диджитал, приобретает ключевое значение для любой маркетинговой активности. Это одна из наиболее ярких глобальных тенденций. PR дает возможность не только существенно нарастить охват аудитории, но и сделать это уникальным для потребителя и релевантным для бренда способом. С помощью PR инструментов охват становится качественным, а это чрезвычайно важный показатель для построения и развития брендов. Именно поэтому мы запустили отдельное направление и очень верим в его потенциал».

Валентина Максимова,

PR-директор e:mg : «Сегодня происходят изменения как медиа ландшафта, так и культуры потребления контента, поэтому engagement принцип e: mg о вовлечении, а не привлечении потребителя актуален и лично мне близок. Не достаточно в разных типах медиа идентифицировать запросы и профиль потребителя набором метрик и цифр, необходимо вместе с ним создавать полезные истории и нужные вещи. Тогда return on relationship может стать таким же ценным активом, как и return on investment, потому что PR — это про людей, которые покупают бренды, а не наоборот».

e:mg — креативное агентство маркетинговых коммуникаций, отмеченное наградами российских и международных фестивалей: агентство признано № 1 в мире по версии MAA GLOBES, № 7 среди digital/specialist agencies авторитетного рейтинга WARC 100, № 2 рейтинга Маркетинговых Услуг АКАР.

e:mg специализируется на разработке стратегии и креативных решений, реализации интегрированных рекламных кампаний. Предоставляет экспертизу в IMC, Digital, Event, PR, Consumer Promotion, а также Shopper-, Social- и Sport-маркетинге.

Агентство создает креативные и эффективные программы вовлечения потребителей в коммуникацию с брендом, которые обеспечивают рост имиджевых характеристик и продаж.