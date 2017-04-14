27 мая в Москве Брайан Трейси, эксперт №1 в мире по успеху и развитию бизнеса, проведет свою новую программу «Достижение максимума 2.0: эффективный self-менеджмент и вдохновляющее лидерство». Доступна онлайн-трансляция.
Тренинг ориентирован на тех, кто стремится попасть в ТОП-10 лучших специалистов в своей области и достичь успеха в карьере, бизнесе и жизни. В результате обучения каждый участник составит персональную карту повышения личной эффективности и лидерских качеств, а также составит план действий на 12 мес.
«Ролевые модели 3-го тысячелетия, - это не Бил Гейтс, Уоренн Баффетт и даже не Ричард Брэнсон и Дональд Трамп! Это Илон Макс, Марк Цукерберг и Сергей Брин. Все они пользуются схожими принципами и методами, которые помогают им достигать выдающихся результатов в бизнесе & жизни и этому можно научится». Брайан Трейси.
В программе мероприятия будут рассмотрены важные темы:
1. Восемь точек фокуса людей, достигающих выдающихся результатов:
- видение будущего, ключевые цели, сдерживающие ограничения, управление изменениями, мышление с «нулевой» отметки, систематическая реновация, ориентация на результат и план действий
2. Self-менеджмент или искусство достижения высокой эффективности и получения контроля над обстоятельствами:
- как достичь максимального уровня эффективности
- упражнение на постановку целей на ближайший год
- система эффективных инструментов self-менеджмента
3. Самореализация – мотив №1 в бизнесе и жизни:
- расстановка приоритетов в работе и личной жизни
- достижение полной мощности и продуктивности в рабочее время
- как достичь баланса между работой и личной жизнью?
4. Лидер 3-го тысячелетия - сделай себя сам:
- кто такой лидер, о чем думает и на чем фокусируется
- за что отвечает лидер, как действует и решает проблемы
- 7 ключевых зон влияния лидера
- упражнение: определение ключевых навыков для развития в себе лидера
5. Лидер в действии, что и как он делает:
- как добиваются лидерства в команде
- как лидер взаимодействует с другими
- как лидер мотивирует команду на движение к цели
6. Составление персонального плана развития и действий на 12 мес.
Если вы пропустите данную программу, то можете потерять 3-5 лет в процессе достижения ваших самых сложных целей в бизнесе и жизни!
«Брайан Трейси – не просто человек-легенда или гуру бизнеса. В первую очередь, это человек, создавший, развивший сотни компаний по всему миру. Его опыт бесценен, знания глубоки и манера их передачи – легка и очень эффективна». Радислав Гандапас
Об авторе: Брайан Трейси – автор и ведущий этой программы, является одним из всемирно известных Гуру и авторитетных тренеров по системному развитию бизнеса в настоящий момент. Брайан лично работал с руководителями высшего звена и собственниками небольших и крупных компаний во всем мире. Все методики и инструменты, которые Вы изучите в этой программе, опробованы и проверены в реальных компаниях и ситуациях.
Брайан Трейси обладает учёными степенями бакалавра и магистра в области коммерции, автор более 50 книг на тему эффективности, тайм-менеджмента, лидерства и развития бизнеса.
Успейте купить билет на мероприятие по низкой цене или пройти предварительную регистрацию и зафиксировать цены на 5 дней на официальном сайте тренинга.
Введите промо-код TRACY4 и получите 5% скидку на билеты всех категорий.
Для аккредитации на мероприятие обращайтесь по телефону 8 (495) 369-60-95.
Организатор – Moscow Business Events (Академия Брайана Трейси)
Информационная поддержка