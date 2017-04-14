Эффективный self-менеджмент и вдохновляющее лидерство от эксперта №1

27 мая в Москве Брайан Трейси, эксперт №1 в мире по успеху и развитию бизнеса, проведет свою новую программу «Достижение максимума 2.0: эффективный self-менеджмент и вдохновляющее лидерство». Доступна онлайн-трансляция.

Тренинг ориентирован на тех, кто стремится попасть в ТОП-10 лучших специалистов в своей области и достичь успеха в карьере, бизнесе и жизни. В результате обучения каждый участник составит персональную карту повышения личной эффективности и лидерских качеств, а также составит план действий на 12 мес.

«Ролевые модели 3-го тысячелетия, - это не Бил Гейтс, Уоренн Баффетт и даже не Ричард Брэнсон и Дональд Трамп! Это Илон Макс, Марк Цукерберг и Сергей Брин. Все они пользуются схожими принципами и методами, которые помогают им достигать выдающихся результатов в бизнесе & жизни и этому можно научится». Брайан Трейси.

В программе мероприятия будут рассмотрены важные темы:

1. Восемь точек фокуса людей, достигающих выдающихся результатов:

- видение будущего, ключевые цели, сдерживающие ограничения, управление изменениями, мышление с «нулевой» отметки, систематическая реновация, ориентация на результат и план действий

2. Self-менеджмент или искусство достижения высокой эффективности и получения контроля над обстоятельствами:

- как достичь максимального уровня эффективности

- упражнение на постановку целей на ближайший год

- система эффективных инструментов self-менеджмента

3. Самореализация – мотив №1 в бизнесе и жизни:

- расстановка приоритетов в работе и личной жизни

- достижение полной мощности и продуктивности в рабочее время

- как достичь баланса между работой и личной жизнью?

4. Лидер 3-го тысячелетия - сделай себя сам:

- кто такой лидер, о чем думает и на чем фокусируется

- за что отвечает лидер, как действует и решает проблемы

- 7 ключевых зон влияния лидера

- упражнение: определение ключевых навыков для развития в себе лидера

5. Лидер в действии, что и как он делает:

- как добиваются лидерства в команде

- как лидер взаимодействует с другими

- как лидер мотивирует команду на движение к цели

6. Составление персонального плана развития и действий на 12 мес.

Если вы пропустите данную программу, то можете потерять 3-5 лет в процессе достижения ваших самых сложных целей в бизнесе и жизни!

«Брайан Трейси – не просто человек-легенда или гуру бизнеса. В первую очередь, это человек, создавший, развивший сотни компаний по всему миру. Его опыт бесценен, знания глубоки и манера их передачи – легка и очень эффективна». Радислав Гандапас

Об авторе: Брайан Трейси – автор и ведущий этой программы, является одним из всемирно известных Гуру и авторитетных тренеров по системному развитию бизнеса в настоящий момент. Брайан лично работал с руководителями высшего звена и собственниками небольших и крупных компаний во всем мире. Все методики и инструменты, которые Вы изучите в этой программе, опробованы и проверены в реальных компаниях и ситуациях.

Брайан Трейси обладает учёными степенями бакалавра и магистра в области коммерции, автор более 50 книг на тему эффективности, тайм-менеджмента, лидерства и развития бизнеса.

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Организатор – Moscow Business Events (Академия Брайана Трейси)

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