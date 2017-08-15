Видеосервисы объясняют бурный рост адаптацией в условиях пиратства



Depositphotos

Согласно исследованию «ТМТ Консалтинг», в 2016 году доход легальных российских онлайн-кинотеатров вырос на 40% и составил 4,8 млрд руб. Доходы, полученные по платной модели составили 2,34 млрд руб. (рост 65%). Реклама принесла 2,46 млрд руб. (рост 22%).

Аналитики отмечают, что после снижения темпов роста в 2015 году, вызванного ухудшением экономической ситуации и общим падением рекламного рынка, рынок онлайн-видео в прошлом году заметно оживился: росли как платная, так и рекламная выручка сервисов. Рост аудитории ОТТ-видеосервисов составил 3%, до 39,6 млн человек. Наиболее быстро росла в течение года аудитория smart-телевизоров (рост 19%) и мобильных устройств (12%). В то же время аудитория ПК, хотя и остается все еще самой многочисленной, уже второй год подряд показывает сокращение.

По итогам анализа рыночной доли лидируют ivi.ru и Okko. Уже третий год подряд на эти две компании приходится около половины рынка, при этом доля ivi.ru постоянно растет. Лидером по темпам роста стал сервис Amediateka, выручка которого выросла за год в 2,12 раза. Кроме того, в прошлом году на российский рынок вышли Netflix и Amazon.

По прогнозам аналитиков, в 2017 году на пользовательские платежи придется 3,4 млрд руб., а на доходы от рекламы — 2,9 млрд руб. Таким образом, доход онлайн-кинотеатров от пользовательских платежей впервые превысит доходы от рекламы.

Напомним, ранее представители кинопрокатной отрасли направили министру культуры РФ Владимиру Мединскому письмо с жалобой на нормы, обязывающие онлайн-кинотеатры приобретать прокатные удостоверения на фильмы. По их мнению, получение прокатных удостоверений не способствует борьбе с пиратством и нелегальными торрент-трекерами, но фактически ставит вне закона легальные онлайн-кинотеатры