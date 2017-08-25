Основную долю российского рынка занимают Ivi, Okko и Megogo



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Рынок онлайн-кинотеатров в России за последний год превысил 5 миллиардов рублей. Его основную долю занимают видеосервисы Ivi, Okko и Megogo, сообщает ТАСС. Кроме того, популярностью у россиян пользуются «Амедиатека», TVigle, TVzavr.

Отмечается, что количество зрителей онлайн-кинотеатров в России растет. Для сравнения, сервис Megogo в России в 2015 году насчитывал 19,4 млн уникальных зрителей, в 2016 году — 28 млн, а с начала 2017 года — 33 млн. По словам генерального директора видеосервиса Виктора Чеканова, положительно на рынок влияют расширение цифрового пространства, развитие технологий, рост цифровой грамотности населения и повышение качества контента.

«Россияне стали охотнее платить за видеоконтент, но на рекламе мы пока продолжаем зарабатывать больше. За последний год объем выручки Megogo в России составил 719, 3 млн рублей, рост — на 71,5%. При этом на платных продуктах мы начали зарабатывать больше почти на 11%», — сообщил Чеканов.

Он также отметил, что популярность онлайн-кинотеатров не мешает обычным кинотеатрам, так как это «разные виды деятельности» и они дополняют друг друга. Легальный контент сначала все равно появляется в кинотеатре, а потом уже в видеосервисе. А производитель контента имеет возможность заработать на нём дважды.

Напомним, в июле представители кинопрокатной отрасли направили министру культуры РФ Владимиру Мединскому письмо с жалобой на нормы, обязывающие онлайн-кинотеатры приобретать прокатные удостоверения на фильмы. По мнению кинопрокатчиков, такая норма не способствует борьбе с пиратством и нелегальными торрент-трекерами, но фактически ставит вне закона легальные онлайн-кинотеатры.