Бизнес-конференция пройдет в Петербурге 26-27 мая





26 и 27 мая в Санкт-Петербурге в Crowne Plaza St.Petersburg Airport состоится ежегодное бизнес-событие — Digitale. В этом году конференция проводится в 9-й раз и продлится 2 дня. Концепция Digitale 2017 — «Меняй мир».

Digitale «Меняй мир» включает в себя 48 выступлений звезд бизнеса и лучших российских экспертов. Как и в прошлом году выступления спикеров разделены на четыре параллельных потока: «предпринимательство», «менеджмент», «маркетинг» и «личная эффективность». Благодаря этому каждый участник сможет составить для себя собственную индивидуальную программу.

О том, как создавать продукты, команды и компании, которые изменят мир, и как самому быть источником этих перемен расскажут:

Игорь Манн, маркетолог №1,

Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group;

Гарретт Джонстон, Международный эксперт в области маркетинга;

Ольга Маркес, CEO школы идеального тела #sekta, вокалистка группы Alai Oli?;

Михаил Чернышев, директор по маркетингу Dodo Pizza, ex-директор по маркетингу vk.com;

Андрей Ургант, российский актер театра и кино;

Никита Непряхин, писатель, бизнес-тренер, телерадиоведущий и другие.

Традиционно конференция завершится вечеринкой Digitale-Party.

Организатор конференции — маркетинговое агентство Serenity.

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