26 и 27 мая в Санкт-Петербурге в Crowne Plaza St.Petersburg Airport состоится ежегодное бизнес-событие — Digitale. В этом году конференция проводится в 9-й раз и продлится 2 дня. Концепция Digitale 2017 — «Меняй мир».
Digitale «Меняй мир» включает в себя 48 выступлений звезд бизнеса и лучших российских экспертов. Как и в прошлом году выступления спикеров разделены на четыре параллельных потока: «предпринимательство», «менеджмент», «маркетинг» и «личная эффективность». Благодаря этому каждый участник сможет составить для себя собственную индивидуальную программу.
О том, как создавать продукты, команды и компании, которые изменят мир, и как самому быть источником этих перемен расскажут:
Игорь Манн, маркетолог №1,
Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group;
Гарретт Джонстон, Международный эксперт в области маркетинга;
Ольга Маркес, CEO школы идеального тела #sekta, вокалистка группы Alai Oli?;
Михаил Чернышев, директор по маркетингу Dodo Pizza, ex-директор по маркетингу vk.com;
Андрей Ургант, российский актер театра и кино;
Никита Непряхин, писатель, бизнес-тренер, телерадиоведущий и другие.
Традиционно конференция завершится вечеринкой Digitale-Party.
Организатор конференции — маркетинговое агентство Serenity.
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