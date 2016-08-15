Агентство Gocream и спортивный бренд Nike придумали систему отбора игроков



Роман Зобнин,

полузащитник ФК “Спартак” на digital-коробке в Москве

Агентство Gocream и Nike разработали проект Nike K11 специально для России. К – это первая буква в слове «коробка», домашней площадки для парней, играющих в футбол во дворе. 11 – количество игроков основного состава. Теперь скауты могут легко искать талантливых игроков: с помощью инновационной digital-коробки каждый может заявить о себе.

Проект был запущен в 2016 году, сначала в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторы оборудовали площадки камерами для записи игр в режиме реального времени и специальными кнопками. Если ты хорошо сыграл и хочешь рассказать об этом – просто нажми на кнопку. Видео с последними 30-ю секундами игры увидит скаут программы Nike K11. Запись также отправится на почту самому футболисту. За 1 месяц программы игроки отправили более 10 000 видео. Так молодые талантливые спортсмены получили шанс начать профессиональную карьеру, играя в футбол во дворе.

#k11 #задайуровень #nikefootball Публикация от Š????Š??V ??ÛMØV ?? (@stas_naumov_3) Авг 14 2016 в 11:51 PDT

«Перед нами стояла очень сложная задача: создать систему, с помощью которой можно было оценивать уровень игры у парней удаленно. Это всегда очень сложно, потому что важнейший элемент подобных мероприятий – спортивная составляющая. С одной стороны, важно, чтобы ребята получили удовольствие от игры и всего того, что происходит, и при этом профессиональные скауты получили необходимый уровень информации из контента, который мы создаём.



Это был сложный с точки зрения технической реализации проект, и с точки зрения интеграции hardware и software – большой шаг вперед, по сравнению с тем, что мы делали раньше. Все системы были полностью интегрированы с нашим софтом на глобальном уровне, выдержаны все стандарты безопасности Nike (мгновенная передача данных на сервера, шифрование данных и многое другое)», – прокомментировал Павел Тесленко, digital-менеджер Nike.

«По сути мы создали автоматизированную систему, где на протяжении кампании постоянно проходили игры. При этом не нужно было проводить отдельные мероприятия и турниры. Парням было достаточно зарегистрироваться, прийти на коробку и показать себя или отправить видео с лучшими моментами через личный кабинет. Nike и скауты смогли увидеть уровень игроков: все были замечены, лучшие – отобраны», – прокомментировал Олег Артёмов, сооснователь Goсream.

В первый год организаторы отобрали 22 лучших игрока. Под руководством легендарного тренера Валерия Непомнящего команда провела 4 недели в тренировочном лагере и встретилась на итоговом матче с командой Aкадемии Nike. Четверо футболистов из K11 получили приглашение пройти просмотр в Англии, а двое из них стали игроками команды Академии Nike.

В 2017 году онлайн-инструменты отбора были расширены и число участников увеличилось до 17 000. Игроки загружали в личном кабинете не только лучшие моменты, но и более подробную информацию о себе и своих навыках, полные видео с матчей, записи выполненных заданий (на скорость, силу и др.) и упражнений, демонстрирующих их мастерство. Каждое видео оценивалось скаутами по ряду параметров, и участники получали бейджи за каждый из пройденных уровней. Прошедшие в топ игроки попадали на финальный отбор скаутов. Сложная система оценки по множеству параметров и геймификация процесса в свою очередь позволили заметно улучшить качество отбора: по итогам финальной встречи ребята из коробок обыграли юношескую сборную РФПЛ со счетом 3:1.

Состав творческой группы:

Nike (клиент)

Digital-менеджеры: Павел Тесленко, Евгений Медведев

Digital-директор: Илья Петров

Директор по маркетингу: Ольга Королева

Gocream (продакшн)

Исполнительный продюсер: Олег Артёмов

Продюсер: Константин Яковлев

Технический директор: Александр Кайдалов

Арт-директор: Дмитрий Марьин