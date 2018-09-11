«Детский мир» откроет зоомагазин

«Детский мир» откроет магазин с товарами для животных. Ритейлер ищет под эти цели в Москве свободное помещение площадью около 100 кв. м., сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
Магазин может открыться до конца этого года. Под эти цели «Детский мир» уже нанял сотрудника, который занимается этим форматом, отмечает источник.
Начальник управления по внутренним и внешним коммуникациям «Детского мира» Надежда Киселева подтвердила РБК, что ритейлер сейчас изучает нишу продажи товаров для домашних животных и выбирает для нее эффективную бизнес-модель. Кроме того, согласно базе СПАРК, «Детский мир» зарегистрировал новые доменные имена: в конце августа — zoo-zavr.ru, в начале сентября — зоозавр.рф.
Напомним, у «Детского мира» уже есть опыт управления другими брендами. В состав группы входят сеть ELC (Early Learning Centre), насчитывавшая на 30 июня 50 точек, и один магазин ABC. Оба бренда специализируются на товарах для раннего развития ребенка.