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«Детский мир» откроет зоомагазин

11.09.2018 в 12:15

Компания расширяет опыт управления другими брендами

Depositphotos

«Детский мир» откроет магазин с товарами для животных. Ритейлер ищет под эти цели в Москве свободное помещение площадью около 100 кв. м., сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости. ​

Магазин может открыться до конца этого года. Под эти цели «Детский мир» уже нанял сотрудника, который занимается этим форматом, отмечает источник.

Начальник управления по внутренним и внешним коммуникациям «Детского мира» Надежда Киселева подтвердила РБК, что ритейлер сейчас изучает нишу продажи товаров для домашних животных и выбирает для нее эффективную бизнес-модель. Кроме того, согласно базе СПАРК, «Детский мир» зарегистрировал новые доменные имена: в конце августа — zoo-zavr.ru, в начале сентября — зоозавр.рф.

Напомним, у «Детского мира» уже есть опыт управления другими брендами. В состав группы входят сеть ELC (Early Learning Centre), насчитывавшая на 30 июня 50 точек, и один магазин ABC. Оба бренда специализируются на товарах для раннего развития ребенка.

Детский мир зоомагазин
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