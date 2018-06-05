Сеть будет продавать недорогие игрушки для раннего развития детей

«Детский мир» открывает новую сеть магазинов игрушек ABC, где представлен расширенный ассортимент продукции по более доступным ценам, говорится в сообщении ритейлера.

В ABC будут продаваться игрушки, конструкторы, продукция для развития и творчества для детей от 0 до 14 лет. Покупатели смогут приобрести игрушки как от известных зарубежных производителей, таких как LEGO, Hasbro и Mattel, так и выпущенные под собственной торговой маркой ABC. Ассортимент насчитывает около 1500 наименований.

Компания планирует открытие магазинов ABC в торговых центрах и торговых объектах стрит-ретейла площадью до 150 кв. м. Первый такой магазин открылся в мае в Челябинске, еще два готовятся к открытию в Новосибирске. Эффективность их работы скажется на дальнейшем решении группы о развитии такого формата.

Новая сеть откроется в дополнение к сети магазинов ELC (Early Learning Centre, входит в «Детский мир»). После падения курса рубля игрушки монобрендового магазина ELC попали в ценовой сегмент выше среднего или даже премиальный. ABC станет, напротив, мультибрендовым магазином и поможет «Детскому миру» расширить географию присутствия за пределы основных регионов. Кроме того, новый бренд позволит группе привлечь в магазины более экономных покупателей.

«Мы развиваем в России магазины по франшизе ELC, предлагая товары для раннего развития детей под одноименным брендом. В магазинах ABC представлен расширенный ассортимент продукции по доступным ценам для детей не только дошкольного, как в ELC, но и школьного возраста. В соответствии с нашими планами развитие сети ELC будет продолжено в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны. Открытие магазинов ABC в ближайшей перспективе планируется в тех регионах России, где еще не представлена сеть ELC», — рассказал Александр Роганов, генеральный директор ООО «Куб-Маркет».