Реклама может появиться в детских и образовательных передачах

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, предлагающий поправки в статью 14 ФЗ «О рекламе». По замыслу авторов инициативы, предельная продолжительность рекламы должна повыситься с 15% до 20% в часовой телепрограмме, сообщает РБК.

Сегодня общая продолжительность рекламы не должна превышать 15% времени вещания в течение часа. Соответственно, в течение часа телепередачи могут прерываться рекламой общей продолжительностью 9 минут. Законопроект предлагает увеличить существующий лимит до 20%, следовательно, в час можно будет показывать 12 минут. При этом в законопроекте предлагается ограничить общую продолжительность рекламы в сутки 15% вещания, что составляет 216 минут, то есть суточный предел рекламного времени будет составлять столько же, сколько и при существующем сегодня лимите.

Депутаты также предлагают пересмотреть подход к размещению рекламы в детских и образовательных телепередачах. Сейчас прерывать рекламой их нельзя, но ее можно показывать до начала детской передачи и после ее окончания. Законопроект предлагает отменить данные ограничения, установив при этом запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей.

По мнению председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, показ рекламы в детских передачах поможет увеличить их количество в сетке вещания. Телеканалы начнут более охотно приобретать и заказывать детский контент.

В пояснительной записке в законопроекту говорится, что предлагаемые изменения позволят «телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток», а суточная рекламная нагрузка на телезрителей останется прежней.

Таким образом, документ направлен на то, чтобы телеканалы смогли повысить доход от рекламы за счёт более выгодного предложения рекламодателям. «Цель нашего законопроекта — поддержать каналы в условиях падающего рынка», — сообщил один из авторов законопроекта Антон Горелкин.

Согласно оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, рекламные доходы телевещателей стабильно растут последние три года. Так, после падения в кризисном 2015 году на 14%, до 136,7 млрд руб., они в 2016-м выросли, на 10%, до 150,8 млрд руб., в 2017-м — на 13%, до 170,9 млрд руб. В первом квартале 2018 года расходы на телерекламу увеличились также на 13%, до 44,3−44,8 млрд руб. Однако темпы роста сегмента телерекламы отстают от интернет-рекламы.

Из-за ограничения времени рекламы, предложение рекламодателям — рекламный инвентарь — также ограничено. В 2018 году телереклама, по замыслу Национального рекламного альянса, из-за дефицита инвентаря должна была подорожать в среднем на 20%. Увеличение инвентаря — наиболее очевидный и простой способ снизить инфляционную составляющую телерекламы.

Инициативу уже поддержал профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Его председатель Леонид Левин заявил журналистам, что комитет рассмотрит законопроект на следующей неделе. Также увеличение продолжительности рекламы на ТВ поддерживает Минкомсвязь.