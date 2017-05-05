Динамика роста вновь оказалась выше ожиданий экспертов АКАР



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Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подсчитала объем рекламного рынка в первом квартале 2017 года – он вырос на 13% к уровню аналогичного периода прошлого года, до 92 млрд рублей. «За исключением сегмента прессы все остальные сегменты рекламного рынка продемонстрировали рост к показателям 1 квартала 2016 года», - отмечается в сообщении ассоциации.

По словам сопредседателя комитета исследований, аудита и рекламных технологий АКАР Сергея Веселова, «полученный результат – рост на 13% - оказался даже несколько выше ожиданий экспертов».

Самые высокие темпы роста вновь продемонстрировала интернет-реклама: её объем, по предварительным подсчетам, увеличился на 23%, до 34,5-35,5 млрд рублей. Окончательную оценку по интернету и его подсегментам АКАР представит после окончания расчетов IAB Russia. Напомним, что обе ассоциации ранее согласовали общую оценку объемов интернет-рекламы в России по методике IAB. Единственное, с чем не согласился АКАР – включение в оценку рекламы в сервисах объявлений (классифайдах).

Телевидение, на которое пока что приходится наибольшая часть рекламных бюджетов в России, выросло на 10%, до 39,1-39,6 млрд рублей. При этом, рекламные доходы эфирных каналов возросли на 9%, до 38,1-38,6 млрд рублей, а тематических – сразу на 40%, до 1 млрд рублей. Такие высокие темпы роста нишевого ТВ объясняются низкой базой: весь 2015 год на рынке действовал запрет на рекламу на таких каналах. От последствий ограничений рынок не успел оправиться к первому кварталу 2016 года.

Радиореклама выросла на 8%, её объем в первом квартале 2017 года составил 3,2 млрд рублей, следует из данных АКАР.

Сегмент Out-оf-Home (OOH), в котором АКАР объединил в этом году «классическую» наружную рекламу, транзитную рекламу, indoor-рекламу и рекламу в кинотеатрах вырос на 12%, до 10,5-10,7 млрд рублей. Наружная реклама возросла на 10%, её объем составил 8,4-8,6 млрд рублей.

Пресса по-прежнему остается единственным сегментом рекламного рынка, который демонстрирует отрицательную динамику. В первом квартале 2017 года её объем сократился на 18%, до 3,4-3,6 млрд рублей. Самое существенное падение рекламных доходов претерпели рекламные издания, на 58% к уровню первых трёх месяцев прошлого года, до 0,4 млрд рублей. У газет падение доходов оказалось меньше – минус 11%, до 1 млрд рублей. Самые низкие темпы сокращения бюджетов у журналов – только на 4%, до 2 млрд рублей. В АКАР результаты первого квартала для прессы считают относительно позитивными. «По крайней мере по подсегементу центральной прессы падение составило всего 6%, тогда как по итогам 2016 года оно равнялось 13%», - указывает Сергей Веселов.

Региональная реклама по всем медиа, за исключением интернета, в первом квартале выросла на 2% к уровню аналогичного периода 2016 года, до 9,4-9,9 млрд рублей.