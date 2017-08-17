Успешные игроки рынка поделятся инсайдерской информацией о работе современного event-агентства

EVENT KILLER - это трехдневная программа, которая рассчитана на тех, кто хочет стать частью современной индустрии, для действующих специалистов, кто хотел повысить квалификацию и для представителей региональных агентств.

На интенсиве (27 учебных часов) успешные игроки рынка поделятся инсайдерской информацией о работе современного event-агентства и неакадемическим опытом создания мероприятий.

В преподавательский состав курса входят практикующие специалисты и партнеры агентства DEPARTAMENT, а также звездные гости: Андрей Фомин, Петр Иванов, Павел Недостоев, Юлия Сигунова, Софья Герштейн, Влад Александров, Александр Локтев, Даниил Феоктистов.

Итенсив EVENT KILLER - это уже второй образовательный проект от DEPARTAMENT | EVENT MBA, посвященный процессу создания значимых и актуальных мероприятий в России и за рубежом.

Даты: с 29 сентября по 1 октября 2017 года. На сайте вы найдете подробную информацию.

Для регистрации на курс необходимо оставить заявку на сайте или позвонить по телефону +7 (985) 084 73 87.