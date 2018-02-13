Dentsu Aegis Network представило исследование глобальной диджитализации

Россия замыкает десятку стран — лидеров цифровой экономики, говорится в исследовании Dentsu Aegis Network. Первые места рейтинга Digital Society Index занимают США, Великобритания и Китай. Наилучшие показатели у нашей страны по вовлеченности людей в цифровую экономику — здесь она находится на седьмом месте. Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи digital.

Обзор позволяет увидеть возможности для развития бизнеса и госуправления при переходе к цифровой экономике. На фоне споров о преимуществах цифровой экономики Digital Society Index дает срез того, как 10 стран — развитых и развивающихся — проживают процесс трансформации. Аналитики учли данные национальных экономик, а также взгляды, отношения и представления 20 000 респондентов из 10 стран.

Факты подтверждают, что цифровая экономика является драйвером роста. Вклад digital в ВВП трех самых динамичных стран (за исключением Китая, который последнее десятилетие растет опережающими темпами) составляет 1 п.п. — при том, что их ВВП увеличивается в среднем на 2%.

Однако развитый сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) не гарантирует положительное отношение людей к цифровой экономике. Это значит, что политики и представители бизнеса должны предпринимать активные действия и стремиться к созданию цифровой экономики, которая работает на всех. Традиционные экономические выгоды от digital не имеют смысла, если они остаются внутри отрасли ИКТ. Помимо сухих цифр важно помнить о благосостоянии и доверии.

В Dentsu Aegis Network также выяснили, что отношение людей к технологической революции зависит от развитости ИКТ. В странах, где этот сектор растет медленно, большая часть населения считает происходящие изменения слишком быстрыми. Например, в Австралии, Китае и Японии доля таких людей составляет 66%, а в Германии, Испании и США — 52%. Хотя восприятие прогресса зависит от большого количества факторов, во многом оно зависит от готовности людей к цифровому будущему (в плане соответствующих навыков и образования).

По мнению авторов, акцент на росте в ключевых отраслях, связанных с digital, значительно суживает кругозор. Если люди не ощущают улучшения жизни, отношение к цифровой экономике останется негативным. Важно, чтобы изменения чувствовали все участники процесса — бизнес, власть, некоммерческие организации и обычные граждане.

Глава Dentsu Aegis Network Джерри Булман уверен, что в условиях неопределенности цифровая экономика — один из немногих, понятных источников роста, на который бизнес может сделать ставку. При этом в спорах наблюдается смещение акцента — от обсуждения преимуществ перешли к рискам. Речь идет о влиянии на рынок труда, навыках, неравенстве, здоровье и благополучии. Именно поэтому надо оценивать успешность перехода к цифровой экономике по трем параметрам: динамизму, вовлеченности и доверию.

Булман отмечает, что реальное отношение к цифровой экономике оказалось не таким радужным, как ожидали эксперты. Это важный момент, поскольку двигателем цифровой экономики являются именно люди. Спрос на технологичные товары и услуги стимулирует инновации, потребители приветствуют использование технологий в сфере интернет-торговли, развлечений, здравоохранения, образования и государственных услуг.

Чтобы улучшить отношение к цифровой экономике, необходимо грамотно расставить приоритеты. В Dentsu Aegis Network важнейшими направлениями считают обучение, обеспечение прозрачности при работе с данными, повышение гибкости рабочих процессов и структур. Здесь открываются большие возможности для бизнеса. Большая открытость позволит брендам завоевать доверие, а использование данных позволит повысить релевантность и положительное воздействие контента, товаров и услуг.