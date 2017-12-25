Иски касаются распространения недостоверной информации, связанной с выявлением антибиотиков в молоке

Danone, один из крупнейших в России производителей молочных продуктов, собирается подать в суд на Россельхознадзор за нанесение ущерба репутации. Ведомство, сообщившее о выявлении антибиотиков в молоке «Простоквашино», намерено предъявить к компании встречный иск, сообщает «Коммерсант».

По данным компании Danone, Россельхознадзор взял пробы, в которых обнаружились антибиотики тетрациклиновой группы в молоке «Простоквашино», 21 ноября 2017 года, но исследовались только 14 декабря, тогда как в соответствии с законом проверка должна выполняться не позднее чем через 24 часа. В Danone оценивают погрешность метода проведенного исследования более чем в 69%, так как молоко меняет свойства в процессе хранения с учетом температурных режимов. В Danone такое отношение ведомства считают наносящим вред репутации.

В Россельхознадзоре уверены в результатах исследования, а сообщение Danone назвали «недостоверной и разработанной в угоду коммерческой выгоде компании». По данным службы исследования начались 25 ноября, до истечения срока годности. В ведомстве отметили, что изучают вопрос подачи к Danone исков о защите деловой репутации и распространении недостоверной информации в части безопасности продукции.

Ранее Россельхознадзор высказал также претензии к продукции главного конкурента Danone в России —PepsiCo, сообщив о повторном выявлении антибиотиков в сыре «Ламбер», произведенном Рубцовским молочным заводом компании. В PepsiCo не согласились с заключением службы и заявили, что обжалуют его в суде.

Эксперты рынка уверены, что претензии службы к Danone и PepsiCo связаны с их выступлениями против введения электронной ветеринарной сертификации на готовую продукцию.