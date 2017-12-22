Компания-производитель отвергает обвинения в наличии следов антибиотиков в продукции её завода

Россельхознадзор обвинил руководство принадлежащего PepsiCo завода на Алтае в осознанном использовании молока с антибиотиками для производства сыра «Ламбер», сообщает РБК со ссылкой на официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

Дело в том, что 24 ноября специалисты ведомства в Алтайском крае повторно выявили антибиотики тетрациклиновой группы в сыре «Ламбер», произведенном на Рубцовском молочном заводе. В результате предприятию запретили поставлять этот сыр на рынок стран ЕАЭС, однако этот запрет не распространяется на Россию. Во время проверки выяснилось, что предприятие не осуществляло должный контроль качества как сырого, так и пастеризованного молока. В частности, для производства сыра на заводе использовалось пастеризованное молоко, поступающее с предприятий PepsiCo в Омске, Красноярске и Новосибирске.

«Из информации в журнале контроля поступающего молока и сырья очевидно, что Рубцовский молочный завод не осуществлял контроль пастеризованного молока из Омска и Красноярска, что является обязательным условием при производстве продукции», — рассказала представитель надзорного ведомства. При этом информацию о возврате поставщикам непригодного для переработки молока также не смогли подтвердить на предприятии.

В PepsiCо заявили, что компания строго следит за качеством входящего сырья, в том числе проверяет сырое молоко на антибиотики. «Мы считаем выпуск качественной и безопасной продукции, соответствующей требованиям и нормам законодательства, своим приоритетом», — уверяет представитель PepsiCo.

Напомним, что в начале декабря ведомство уличило американскую компанию в хакерстве для получения доступа к секретной информации государственных органов власти России о мониторинге молокоперерабатывающих предприятий. Российский офис PepsiCo назвал предположения Россельхознадзора «не имеющими под собой никаких оснований».