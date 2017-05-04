В этом году жюри премии отметило работу BBDO Moscow



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Культовая британская премия в области дизайна и рекламы D&AD, занимающая ведущую строчку в Рейтинге Креативности АКАР вместе с Cannes Lions, объявила своих победителей. В этом году строгое жюри фестиваля вручило пять «Черных карандашей» за самые креативные и оригинальные работы в рекламной индустрии. Россия получила в этом году всего один карандаш – графитовый.

Премия D&AD Award (Design and Art Direction) похожа на настоящий «Оскар» в креативной индустрии. Премия была создана некоммерческой организацией Британской ассоциации в 1962 году. Стандартных номинаций и категорий у D&AD нет – они меняются из года в год. Привычного пьедестала с «золотом, серебром и бронзой» тоже нет. Вместо этого судейское жюри вручает «Карандаши», количество которых меняется из года в год. Но самым главным «карандашом», о котором мечтают рекламисты всего мира, считается «Черный карандаш» (Black Pencil). Его вручают за революционные заслуги в рекламе и дизайне. В этом году в Лондоне вручили пять таких наград.

Среди главных победителей этого года – вдохновляющая кампания We’re the Superhumans, разработанная агентством 4creative для Паралимпийских Игр 2016 года. Жюри также отметило работу «Шведский номер» для туристической ассоциации Швеции. В рамках проекта можно было позвонить и поболтать по телефону с любым жителем Швеции. «Черный карандаш» также получил проект демонстрирующий, как должен выглядеть человек, способный выжить в автомобильной катастрофе. Жюри конкурса также удостоило престижной наградой Serviceplan за создание первых смарт-часов со шрифтом Брайля.

Обладатели награды «Черный карандаш» в 2017 году

Award: Black Pencil (2)

Film Advertising / TV Commercials 121-240 seconds / 2017

Film Advertising Crafts / Direction for Film Advertising / 2017

Агентство: 4creative

Работа: We’re The Superhumans

Клиент: Channel 4

Award: Black Pencil

Direct / Direct Innovation / 2017

Агентство: INGO Stockholm

Работа: The Swedish Number

Клиент: The Swedish Tourist Association

Award: Black Pencil

PR / Public Affairs Campaign / 2017

Агентство: Clemenger BBDO Melbourne

Работа: Meet Graham

Клиент: Transport Accident Commission (Victoria)

Award: Black Pencil

Digital Design / Technological Innovation / 2017

Агентство: Serviceplan/Serviceplan Korea

Работа: DOT. The first Braille Smartwatch.

Клиент: Dot Incorporation

В отличие от прошлогодней премии, когда отечественные агентства привезли четыре награды, в этом году российским креативщикам удалось получить лишь один карандаш. Графитовый карандаш выиграла команда BBDO Moscow за работу pUp syndrome.

Российские победители

Award: Graphite Pencil

Media / Use of PR / 2017

Агентство: BBDO Moscow

Работа: pUp syndrome

Клиент: Mars