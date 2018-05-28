Слабоалкогольный напиток выпущен в Японии

Coca-Cola Company выпустила первый алкогольный напиток под брендом Lemon-Do. Таким образом компания хочет освоить новую аудиторию, которая в последнее время полюбила Chu-Hi (shochu highball) — слабоалкогольные коктейли, очень популярные у молодежи и особенно у девушек. Обычно они состоят из местного спиртного напитка (водки сётю) и различных фруктовых добавок. Особенно хорошо продаются цитрусовые коктейли, поэтому Coca-Cola Company и сделала ставку на лимон.

Lemon-Do выпускается в алюминиевых банках с содержанием спирта 3%, 5% и 7%. Выводить продукт на другие рынки компания не планирует, сообщает Japan Times. Coca-Cola Company предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией — на японском рынке алкогольных напитков доминируют такие гиганты, как Suntory, Kirin и Asahi Group.

Лицом масштабной рекламной кампании в поддержку Lemon-Do стал известный актер Хироси Абэ. В серии роликов он обыгрывает свежесть ингредиентов и барную культуру страны.

Coca-Cola Company, специализирующаяся на производстве безалкогольных напитков, впервые за свою 125-летнюю историю решилась поэкспериментировать с созданием алкогольного напитка.