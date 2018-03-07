Компания решилась на эксперимент впервые за 125 – летнюю историю

The Coca-Cola Company, специализирующаяся на производстве безалкогольных напитков, впервые за свою 125-летнюю историю решилась проэкспериментировать с созданием первого алкогольного напитка в своей линейке, сообщает Financial Times.

Запуск напитка планируется в Японии. Идея возникла благодаря интересу Coca-Cola к растущему в Японии рынку алкогольных напитков «чжухай», которые выпускают популярные бренды Strong Zero, Highball Lemon и Slat. Coca-Cola планирует выйти на конкурентный рынок алкогольных напитков с разными фруктовыми вкусами, крепость их достигнет в среднем 5%.

«Coca-Cola всегда была сосредоточена только на безалкогольных напитках, так что пока это скромный эксперимент для определенного сегмента нашего рынка», — отметил Джордж Гардуньо, президент японского подразделения компании.

Ранее эксперты предсказывали, что популярный производитель газировки рано или поздно выйдет на рынок спиртосодержащих напитков. В ноябре 2017 года исполнительный директор и президент The Coca-Cola Company Джеймс Квинси не исключал такого шага, но не называл конкретных сроков или же деталей относительно планов производителя напитков.

По мнению экспертов, планы, озвученные компанией, имеют под собой основание с учётом размера этого рынка. Рынок «чжухай» представлен сотнями видов напитков, его рост колеблется от 5% до 25% в годовом выражении. Напитки содержат от 3% до 8% алкоголя и конкурируют с пивом. Больше всего напиток пользуется популярностью у женской аудитории.