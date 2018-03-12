Компания уже запустила пилотный проект в некоторых регионах России

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC) будет продавать в России алкогольные напитки итальянской Gruppo Campari. Речь идет как минимум о двух продуктах Campari — вермуте Cinzano и аперитиве Aperol, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В России партнерство Coca-Cola с Gruppo Campari по дистрибуции началось в 2017 году, когда компании делали пилотный проект, который перешёл в постоянный контракт. Сейчас CCHBC распространяет продукцию итальянской компании через отдельные каналы продаж в некоторых регионах РФ. По словам источников, в дальнейшем предполагается передача продаж компании продукции Campari по всей России.

Продавать премиальный алкоголь в России CCHBC начала в 2010 году, получив контракт от американской Brown-Forman на дистрибуцию ее водки Finlandia и виски Jack Daniel`s. Но в прошлом году решено было не продлевать контракт, срок которого истек 28 февраля этого года. Gruppo Campari также имела собственную дистрибуцию напитков в России, с тех пор как в 2011 году она приобрела здесь местное подразделение международного дистрибутора алкоголя Vasco International.

Решение Campari привлечь CCHBC к продажам своей продукции в России удивило участников рынка. Однако желание боттлера Coca-Cola работать с продукцией итальянской компании на федеральном уровне понятно, говорит президент ТД «2А» и член совета директоров «Абрау-Дюрсо» Сергей Столяров. «Но даже в этом случае алкогольный портфель CCHBC будет оставаться очень малопривлекательным для ритейла»,— уверен он. По его мнению, компания вряд ли сможет дополнительно увеличить продажи Campari, так как у неё нет достаточного персонала по алкогольной категории, а остальные менеджеры не имеют мотивации для работы с ней.

Ранее сообщалось, что The Coca-Cola Company, специализирующаяся на производстве безалкогольных напитков, впервые за свою 125-летнюю историю решилась проэкспериментировать с созданием первого алкогольного напитка, запуск которого планируется в Японии.