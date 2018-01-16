Компания уменьшила дозировку сахара на 30-80% в составе 500 напитков

Компания Coca-Cola снизила на 30-80% содержание сахара в своей продукции по всему миру. Речь идет о газировках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes и еще 500 напитках производителя, сообщает RNS со ссылкой на Ветера Вермюлена, старшего директора Центра общественной политики по Европе, Ближнему Востоку и Африке Coca-Cola.

Вермюлен сообщил, что поводом для изменения рецептов популярных газированных напитков стали требования потребителей. «В 2017 году мы произвели определенные изменения в составе 500 напитков по всему миру, в частности, снизили содержание сахара. В Sprite, Schweppes и Fanta мы снизили содержание сахара от 30% до 80%», - заявил он.

Недавно компания анонсировала перезапуск Diet Coke — бренда с 35-летней историей. Линейка получит обновленный дизайн упаковки и расширится за счет новых вкусов: Ginger Lime, Feisty Cherry, Zesty Blood Orange и Twisted Mango.