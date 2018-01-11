Это самое масштабное обновление линейки за историю диетической колы

Coca-Cola Company объявила о перезапуске Diet Coke — бренда с 35-летней историей. Линейка получит обновленный дизайн упаковки и расширится за счет новых вкусов: Ginger Lime, Feisty Cherry, Zesty Blood Orange и Twisted Mango. Новое позиционирование в Северной Америке будет подкреплено рекламной кампанией.

Ребрендинг отражает эволюцию марки Diet Coke, желание сделать ее более премиальной в глазах покупателей. Теперь алюминиевые банки выглядят «подтянутыми», а ключевым элементом коммуникаций — от наружной рекламы до социальных медиа — станет красная лента. При этом дизайнеры сохранили фирменный серебристый оттенок и незначительно изменили начертание букв.

Старший бренд-менеджер Diet Coke Мелисса Шварц заявила, что их команда взяла основные ценности марки и слегка «развернула» их, чтобы они стали более релевантными молодой аудитории. Как показали исследования фокус-групп, новое поколение можно назвать гурманами и искателями приключений. В течение двух лет компания протестировала более 30 рецептур на более чем 10 тысячах людей и отобрала лучшие. За счет расширения линейки Coca-Cola Company надеется привлечь новых потребителей и вернуть прежних поклонников Diet Coke, которые по тем или иным причинам разочаровались в продукции.

Изменения заметят потребители США и Канады — там обновленная Diet Coke появится в январе и феврале соответственно. На других рынках, где напиток продается под брендом Coca-Cola light, ребрендинга не планируется.